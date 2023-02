Huszonnyolc megszerzett pontjával a hetedik helyen áll a vármegyei II. osztályú bajnokság tabelláján a St. Mihály: a csapat ugyanakkor csupán három ponttal van lemaradva a negyedik Sándorfalvától.

– Soha nem vagyok elégedett! Némelyik meccsen ugyan szerencsénk volt, de néhány találkozón alaposan megdolgoztunk a győzelemért. A négy rangadó közül egyet sem tudtunk megnyerni, viszont egyre javuló játékot mutattunk, Bordányban a második félidőben már megvillantottuk, mire is vagyunk képesek, Ásotthalmon pedig az utolsó pillanatban kaptunk egy gólt. Van tehát hiányérzetem, de úgy érzem, vonzó lett a csapatunk, szeretnének idejönni játékosok, és komolyabb ellenfelek kérnek fel bennünket edzőmérkőzésre. Jó úton haladunk ahhoz, hogy egy jó közösség és egy jó csapat is legyünk. Mindenképp szeretnénk előrébb végezni az év végén, de ehhez egy csapat is kell majd – összegzett lapunknak Pikó László, a St. Mihály edzője.

A gárda január közepe óta készül a tavaszi folytatásra, minden hétvégén edzőmérkőzést vívott, hétközben pedig a klub NB I.-ben szereplő női csapata munkáját is segítik egy egymás közötti játékkal. A St. Mihály eredményében nagy szerepe van a hazai pályának, hiszen 9 meccséből nyolcat is megnyert a csapat pályaválasztóként.

– Ha valaki eredményeket akar elérni, akkor hazai pályán mindenképpen nyernie kell. A mi pályánk egy oroszlánbarlang, úgy vagyunk vele, küzdjön meg az a csapat, amelyik pontot, pontokat akar innen elvinni. Tavasszal a rangadóinkat Szentmihályon játsszuk, ott eldől, hogy van-e helyünk előrébb, vagy nincs . Jó néhány csapatot fűt a visszavágás, de ez nálunk is így van néhány mérkőzés esetében – zárta Pikó László.