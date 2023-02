A szünet előtti utolsó bajnokiját játssza ma 18 órától a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely a soproni bajnokit követően három héten át nem játszik tétmérkőzést. A férfi válogatott világbajnoki selejtezői miatt ugyanis legközelebb csak március 4-én, a Debrecen ellen lépnek pályára Bognár Kristófék, mivel a Nyíregyháza elleni hazai bajnokit március 8-ra halaszották.

Előtte azonban a Sopron otthonában játszik fontos bajnokit Nikola Lazics csapata. A szegediek egy fájó vereség után játszhatnak a hűség városában, hiszen legutóbb hiába kontrollálták a Kaposvár elleni meccset harminc percig, 15 pontos előnyből végül vereséget szenvedtek. A végjáték ismét nem sikerült a Szedeáknak, már pedig ebben a bajnokságban ritka az olyan mérkőzés, amely hamar eldőlne – kulcsfontosságú lehet a mai találkozón is, hogy az utolsó percek szituációiban is jól reagáljon a Naturtex.

A szegediek ellenfele, a Sopron nincs jó formában, sőt, a liga legrosszabb mutatójával rendelkezik, ami az elmúlt öt meccset illeti, hiszen a soproniak kivétel nélkül elveszítették a legutóbbi öt mérkőzésüket. Igaz, találkoztak a Falcóval és a Szolnokkal is, de kikaptak az Atomerőmű SE-től és a Zalaegerszegtől is hazai pályán, közben pedig az Oroszlány vendégeként is alulmaradtak.

A soproniak ezen az öt meccsen egyszer sem lépték át a 80 pontot – igaz, a szezon 19 meccse során a Szedeák is csak ötször, azonban ebből is látszik, szintén sokat jelenthet a mai bajnokin, ha valaki elkapja a fonalat támadásban. A két csapat őszi meccsén, november közepén egy szoros meccsen, csupán két ponttal nyert a Sopron az újszegedi sportcsarnokban, így van miért visszavágnia a Tisza-partiaknak a mai mérkőzésen – nem mellesleg pedig közel sem mindegy, milyen szájízzel várhatják majd az alapszakasz márciusban kezdődő hajráját.