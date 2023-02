A férfiegyüttesek mellett a Szeged és a Valdor Szentes női vízilabdacsapata is hazai környezetben ugrik medencébe az OB I.-ben szerdán. 12.30-tól a Tiszavirág Sportuszodában a Győr vendégeskedik, míg 20 órára a címvédő UVSE érkezik a Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodába.

– Ennek a mérkőzésnek valóban nagy a tétje, hiszen amennyiben itthon tartjuk a három pontot, felzárkózhatunk az előttünk álló csapatokhoz – fogalmazott a klub honlapján Pap Mirtill, a szegediek vízilabdázója a Győr elleni találkozó előtt.

Kiemelte, hogy kapusukat, Gyöngyösi Boglárkát blokkokkal kell segíteniük, míg támadásban pedig éles játékra és gyorsabb megoldásokra lesz szükségük a győzelemhez. Erre nagy szükségük van a szegedi lányoknak, hiszen eddig három pontot gyűjtöttek, a holnapi ellenfél viszont már hatot.

Jó előjelekkel várja a szerda esti mérkőzését a Valdor Szentes. Szombaton a bajnokaspiráns Dunaújváros otthonában szereztek egy pontot. Mára sem jutott nekik könnyebb ellenfél, a bajnoki címvédő UVSE érkezik Szentesre.

– Az esélytelenek nyugalmával rengeteg hiányzót nélkülözve játszottunk Dunaújvárosban. Örömteli volt látni azt a játékképet, amit nyújtottunk, és aminek köszönhetően fordítottunk idegenben. Az UVSE ellen is az a cél, hogy megpróbáljunk mindent, remélem most már a lányok is elhiszik, hogy bármi megtörténhet. Különböző variációkat szeretnénk gyakorolni, hogy a márciusi meccseinken elérjük a kitűzött célunkat – jegyezte meg Matajsz Márk, a Valdor Szentes vezetőedzője.