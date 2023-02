– Csak a lebonyolítás miatt izgulok, mert simán előfordulhat, hogy egyszerre két versenyem lesz – válaszolta arra a kérdésünkre Deli Tamás, jobban izgul-e most, mint decemberben, amikor a las vegasi Mr. Olympiára utazott. Onnan egy bothúzó-bronzéremmel térhetett haza.

Tamás bothúzás mellett felhúzásban is színpadra áll majd az Arnoldon, ahonnan 2019-ben bajnokként térhetett haza előbbiben.

– Csütörtökön lesz a mérlegelés, pénteken a bothúzás selejtezői, valamint a felhúzó-verseny. A bothúzó-szövetséget és a bírókat ismerem, így ha ütközés lesz, valószínűleg megkérem őket, hogy várjanak meg. A felhúzásnál viszont olyan feszített a program, hogy nincs idő a várakozásra – tette hozzá.

A két versenyszám közül a felhúzás élvezi nála az elsőséget, világ- és magyar csúcsot szeretne húzni. A -105 kilogrammos súlycsoportban több magyar rekord is Deli nevéhez fűződik, most viszont a -90-esek között versenyzik majd. Az Arnold Classic különlegessége, hogy a névadó is részt vesz rajta.

A december végi Mr. Olympiát követően alig két hónappal egy újabb rangos verseny következik. Az elmúlt évek programja felborult, az évvégi pihenést a csúcsforma előcsalogatása váltotta fel.

– Még nem tudom, hogy a Mr. Olympia és az Arnold Classic közelsége egymáshoz áldás vagy átok. Volt viszont egy részleges farizomszakadásom, ami szerencsére meggyógyult és nem hátráltatott a felkészülésben. Jó formában vagyok, várom a versenyt – mondta lapunknak.

Felhúzásban a 80–90 kg-osok között ő áll a súlycsoport tetején, míg bothúzásban a 80–95-ösök között a középmezőnyben lesz. Ami a céljait illeti, mindkét sportágban a dobogóra kerülést tűzte ki.

Mindkét versenyen szeretnék a dobogón végezni. 2019-ben megnyertem a -105 kg-osok kategóriáját bothúzásban az Arnold Classicon. Itt lesz a sportág krémje, de a dobogó meglehet. Felhúzásban szándékosan nem néztem meg a nevezőket, mert azt is látnám akkor, kinek mennyi a teljesítménye. Egy viszont biztos, én a maximumot kiadom magamból

– fogadkozott.

Hárman utaznak Colombusba. Bordás Dorina a -72,5 kg-osok között indul bothúzásban, míg Juhász Péterre a világ legerősebb tűzoltója versenyen vár két kőkemény nap.