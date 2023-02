Az első menet Yapremyan-é volt, de innentől kezdve Kis Máté folyamatosan átvette az irányítást. Ahogy azt a meccs előtt is mondta a szegedi sportoló, ellenfele szívósan bírja a pofonokat, erre nem is cáfolt rá. A hatodik menetben aztán robbantott Máté, a sarokba szorította ellenfelét, és több tiszta találatot is bevitt, de az örmény-francia talpon maradt. A következő menetben is főképp védekezésre kényszerítette ellenfelét a Szeged Box Club öklözője, és bár felvillant, hogy hamarabb befejeződhet a meccs, Yapremyan kiszabadult a kötelek közül. A végén még egy nagy hajrát indított Kis, és végül egyhangú pontozással nyert, így megszerezte az az IBO nagyközépsúlyú nemzetközi bajnoki címét – az estét pedig egy közös Himnusz-éneklés zárta.