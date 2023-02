Hosszú volt a hiányzók névsora szentesi oldalon, így mindössze hármat tudott cserélni az egész meccsen Matajsz Márk vezetőedző. Hazai oldalon inkább a fáradtság okozhatott gondot, ugyanis nyolc napon belül harmadik mérkőzésüket játszották. Barcelonában a Mediterranit 13–9-re legyőzték a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első felvonásán, Szegeden pedig magabiztos, kötelező sikert arattak.

Fájdalmas pontvesztés dunaújvárosi szempontból. A Szentes bravúrjára sokan felkapták a fejüket.

Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

Négy perc gólcsend után a Szentes vezetett először. Már ekkor érezni lehetett, van keresni valója a vendégeknek. Kiélezett játék folyt a vízben, felváltva vezettek a csapatok. 5–3-nál és 8–6-nál is a Dunaújváros lépett el két találattal, de mindkétszer felállt a Valdor. 9–8-ra már a szentesiek vezettek ismét, Garda az utolsó pillanatokban egyenlített.

Szerdán 20 órától már itthon szerepel a Valdor Szentes, a címvédő UVSE-t fogadja.

Matajsz Márk: – Elképesztően büszke vagyok a lányokra! Egy ilyen eredményre érdemes odafigyelni, egy Bajnokok Ligája-négyes döntőbe igyekvő csapat otthonában tudtunk döntetlent játszani. Ha pedig azt is hozzáteszem, hogy több kulcsjátékosunk hiányzott, mindössze hármat cserélhettem, még inkább emel a siker fényén. Akár még győzhettünk volna is, mert az utolsó dunaújvárosi gól majdnem nem lett az. Úgy küldtem vízbe a lányokat, hogy játsszanak türelmesen. Az elmúlt három év során nem először nem törtünk össze hátrányban, 8–6-ról álltunk fel. Nagyon megsüvegelendő teljesítményt mutatott be a csapat Dunaújvárosban, remekül védekeztünk, emberhátrányban egyetlen gólt sem kaptunk.

Garda Krisztina négy gólja is kevés volt a hazai győzelemhez.

Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

Dunaújváros–Valdor Szentes 9–9 (2–1, 2–2, 4–3, 1–3)

Női vízilabda OB I., 13. forduló. Dunaújváros, Fabó Éva utcai uszoda. Vezette: Fodor, Bors.

Dunaújváros: Maczkó – Dobi 3, Horváth B., Szabó N., Garda 4, Sümegi 2, Kardos. Csere: Jonkl, Sajben, Mahieu, Somogyvári, Pál R. Vezetőedző: Mihók Attila.

Valdor Szentes: Füsti Molnár – Varga V. 2, Mácsai K. 1, Dankina 1, Bicskei, Samsonova 1, Bonca 4. Csere: Horváth Zs., Dobos, Korom. Vezetőedző: Matajsz Márk.

Gól – emberelőnyből: 7/0, ill. 5/4.

Ötméteresből: 2/2, ill. -.

Kipontozódott: Varga V.