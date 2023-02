Korán előnybe kerülhetett volna a Hódmezővásárhelyi FC a Monor ellenében, miután Bata egy cselsorozat után harcolt ki büntetőt: a hazaiak tízesének lövésénél viszont megérezte az irányt Bozsó kapus. Nem sokáig maradt 0–0, miután az ősszel még Vásárhelyen futballozó Antman lövésszerű beadása hullott be a hosszúba, vezettek a vendégek.

A gól sem fogta meg a HFC-t, Bata hamar egyenlíthetett volna, de megint Bozsó bravúrja akadályozta meg ebben. Bő fél óra után azonban már a HFC játékosa nyerte kettejük külön párharcát, miután egy beívelést követően a lecsorgót már a monori kapuba küldte Bata, 1–1. Az egyenlítés után abszolút a vásárhelyiek irányították a meccset – és a fordulás után is ugyanilyen elánnal játszottak.

Tizenöt perc alatt meg is fordították a meccset: előbb egy szöglet utáni visszafejelt labdát Vladul stukkolt közelről a kapuba, majd Zana remek bal oldali megindulását követően tálalt Schildkraut elé, aki a kapust is megelőzve passzolt a hálóba, 3–1. A folytatásban még akadtak ugyan lehetőségei a hazaiaknak, miközben jól zárt a védelmük, de több gól már nem született: a HFC nyert, így továbbra is vezeti az NB III. Közép csoportját.