Az első negyed gólesője hamar eldöntötte a három pont sorsát. A maradék három negyedben viszont már lényegesen nagyobb ellenállást tudtak kifejteni a vendégek az idén még hibátlan hazaiakkal szemben.

A szegediek legközelebb február 16-án ugranak medencébe, 12.30-tól a Dunaújvárost látják vendégül a Tiszavirág Sportuszodában.

Varga Tamás: – Büszke vagyok rá, hogy több gólt lőttünk, mint amit vártam, arra viszont nem, hogy többet is kaptunk. Kiváló csapat a Ferencváros, idén óriási esélyük van megszerezni a bajnoki címet, de a döntőbe biztos bekerülnek majd. Az első negyedtől próbáltuk azokat a játékelemeket gyakorolni, amelyek a sajátjaink. Nem vettük figyelembe az ellenfél nagy lövőit, emiatt picit sok gólt is kaptunk az első nyolc percben. Kipróbáltuk a második centeres játékunkat, illetve szoros emberfogás ellen vízilabdázhattunk, illetve elővettük a zónavédekezésünket is.

Ferencváros–Szeged 24–7 (10–2, 5–2, 3–1, 6–2)

Női vízilabda OB I., 11. forduló. Budapest, Népliget. Vezette: Kevi, Vályi F.

Ferencváros: Gresó – Vosseberg 1, Gurisatti 5, Pőcze 3, Farkas 3, Simon-Illés 3, Dömsödi 1. Csere: Lengyel 2, Nagy L. 1, Awad 2, Petik 1, Tóth Csabai 1, Millot 1. Vezetőedző: Gerendás György.

Szeged: Gyöngyösi – Lendvai 1, Tátrai 1, Ráski, Szabó J. 1, Kenéz 1, Pádár 2. Csere: Vikor (kapus), Szabó K., Pap, Héri, Bocskay 1, Torma. Vezetőedző: Varga Tamás.

Gól – emberelőnyből: 6/5, ill. 9/2.

Ötméteresből: 3/2, ill. -.

Kipontozódott: Lengyel, ill. Pap.