A meccs előtti héten a Szeged-Csanád GA saját nevelésű, 18 éves labdarúgója, Papp Áron szerepelt az észtek elleni két spanyolországi felkészülési mérkőzésen az U19-es válogatottban, és a második találkozón gólpasszt is adott. Így a télen Debrecenből igazolt Rácz Balázs mellett immár ketten voltak vagy lehetnek érdekeltek a Tisza-parti csapatból a korosztályos nemzeti együttesben, amely márciusban az elitkörben szerepelhet.

Ennek ellenére Papp Á. betegség, Temesvári Attila pedig sérülés miatt nem lehetett ott a keretben, így fiatalként Beronja Zoran lett a bal oldali védő.

Jobban kezdte a meccset a Siófok, amely a 6. percben helyzetig is eljutott, de Horváth Péter közeli próbálkozását Takács János védte. Ezután a Szeged a támadó négyes, de elsősorban Géresi Krisztián és Prosser Dániel révén remek összjátékokat mutatott be, jöttek is a lövések. A két csapatnak köszönhetően nem lehetett unatkozni, hiszen jó volt az iram, gyorsan igyekeztek járatni a labdát. Gajdos Zsolt lövése és Horváth P. fejese sem sokkal kerülte el a kaput, a 25. percben pedig Prosser lapos bombája után tolta oldalra a labdát Hutvágner Gergely.

A félidő hajrájában már nem volt ennyi lehetőség, bár a Szeged egyre többet tartózkodott az ellenfele térfelén, ám gólveszély nem alakult ki.

A második félidő eleje is pörgős volt, de a kapu előtt nem volt nagy az aktivitás. A 63. percben gyönyörű szegedi akció végén Géresi közeli lövését kellett kiütnie Hutvágnernek. Ahogy telt az idő, úgy látszott egyre inkább, hogy a Siófoknak akár az iksz is megfelelhet, ennek arányában laposabb is lett a játék. Géresi megint gólt szerezhetett volna, de ballal a jobb kapufa mellé tekert.

És a hidegzuhany: a 80. percben Farkas Balázs kilőtte a jobb alsót, 0–1.

Alekszandar Sztevanovics: – Ugyanaz történt, mint Dorogon: uraltuk a meccset, rengeteg helyzeteket alakítottunk ki, de azokat kihagytuk, és a futball ilyen: gólt kaptunk. A Haladás ellen megszereztük a vezetést, és le is zártuk a meccset. A csatárainknak gondjai vannak a gólszerzéssel, de ezeket a hibákat ki tudjuk javítani.

Szeged-Csanád GA–Siófok 0–1 (0–0)

Merkantil Bank labdarúgó NB II., 25. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 500 néző. Vezette: Takács Tamás (Becséri Gergely, Aradi József).

Szeged-Csanád GA: Takács J. – Könczey, Szilágyi Z., Tóth B., Beronja (Rédling, 73.) – Farkas A. (Haruna, 87.), Szatmári L. – Prosser (Bíró B., 73.), Gajdos, Kundrák (Kővári, 64.) – Géresi. Vezetőedző: Alekszandar Sztevanovics.

Siófok: Hutvágner – Polényi, Horváth M., Debreceni Á., Varga B. – Szakály A., Varjas Z. – Major G. (Hegedűs M., 79.), Kerezsi (Vágó G., 87.), Horváth P. (Volter, 64.) – Nyitrai (Farkas B., 64.). Szakmai igazgató: Dragan Vukmir.

Gólszerző: Farkas B. (80.).