60, 200 és 400 méter. És hogy mi a közös bennük? Az, hogy a hétvégén, Budapesten megrendezett korosztályos, fedettpályás országos bajnokságon mindhármat egyetlen fiatalember nyerte meg. Kovács Árpád, az Az SZVSE atlétája kiváló hétvégét produkálva mindhárom számban győzni tudott, ezzel pedig nem csak egy nagyszerű hétvégét zárt egyénileg, hanem a három bajnoki címmel ő lett az országos bajnokság teljes mezőnyének legeredményesebb atlétája.

– Meglepő, de nem vagyok annyira fáradt – kezdte lapunknak Kovács Árpád. – Nagyon nehéz különbséget tennem a három aranyérem között, hiszen 200 méteren, fedett pályán még nem volt aranyérmem, 60 méteren pedig ezzel az elsőséggel az U14-es korosztálytól kezdve az U20-ig mindenütt sikerült nyernem, a 400 méter pedig a kedvencem – tette hozzá az SZVSE atlétája, aki tavaly ezüstérmet szerzett az U18-as Európa-bajnokságon.

– Az edzésidőkből nagyjából tudtuk, hogy mire lehet számítani, de az eredmények alapján én is meglepődtem. Bár akadtak nehézségek, de jól sikerült a felkészülésem, heti kétsz fedett részen is tudtunk sprinteket csinálni. A 200 méteren még van mit javítanom, de azt vasárnap rendezték, és a mozgásomon is meglátszott az ob első napja – tette hozzá Kovács Árpád.

Ami a jövőt illeti, szombaton, Pozsonyban egy fedettpályás versenyen, 400 méteres futamban vesz részt Kovács Árpád, majd az edzőtáborokat követően jöhet a szabadtéri szezon, amelynek csúcsa a nyár végi, jeruzsálemi U20-as Európa-bajnokság. A fiatal atléta akár a nyári, hazai rendezésű felnőtt világbajnokságon való váltó-szereplésben is reménykedhet, hiszen 400 méteren jelenleg a felnőtt ranglistán harmadik helyen áll.

Ami az SZVSE további eredményeit illeti a fővárosi korosztályos ob-n, Dobó Zsombor szintén bajnoki címet szerzett, miután a férfi súlylökés döntőjében 18.19 méterig jutott. A hölgyek súlylökő számában ezüstöt nyert Szanda-Nagy Mirtill (12.60), és szintén egy ezüst került Imre Petra nyakába is, aki 3000 méteren ért célba másodikként, valamint 1500 méteren még egy bronzérmet is szerzett.