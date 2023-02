Magas ritmusban kezdődött a Naturtex-SZTE-Szedeák Kaposvár elleni bajnokija: Roberson pontjaival, majd Nicholson hármasával már 9–2-re vezetettek a szegediek. A vendégek időkérése után azonban főleg a távoli dobásaiknak köszönhetően megfordították az állást, 12–13-nál már Nikola Lazics kért időt. A folytatásban is hullámzó játék zajlott a pályán, egyik csapat sem tudott igazán nagy előnyt kialakítani – egészen a nagyszünet előtti pillanatokig, amikor is Balogh Szilárd dudaszós hármasa zárta le az első félidőt, így hat ponttal, 47–41-re vezetett a Szedeák.

Nicholson tett vissza egy támadólepattanót a harmadik negyed elején, ezzel először volt kétszámjegyű a különbség 51–41-nél. Robersonra fújtak egy igen könnyelmű technikait, így a 25. percben már a negyedik hibáját kapta meg az amerikai center. Ez sem fogta meg a nagy energiával játszó Szedeákot, amely Washington büntetőjével tartotta tízpontos előnyét, majd az irányító triplájával már 15 ponttal vezetett 63–48-nál. Washingtoné volt az utolsó szó a játékrész végén, összeállt a szegedi védekezés, és az amerikai játékmester vezérletével 65–50-ről jöhetett a záró tíz perc.

Négy és fél perc telt el szegedi kosár nélkül, ezt Roberson büntetői törték meg, de Hughes gyorsan válaszolt rá, majd négy perccel a meccs vége előtt egylabdássá változott a különbség, másodjára is magához hívta csapatát Lazics 69–67-nél.Roberson szerzett egy nagyon fontos kosarat faulttal együtt, majd a büntetőjét is bedobta, de ugyanezt megtette Parsons is, 74–74-ről jött az utolsó perc. Feszült meccs lett belőle, de Person is megoldotta a maga kettő plusz egyét, Petersen viszont bedobott egy triplát így 77–77-nél támadhatott még egyet a Szedeák az időkérés után, de nem sikerült kosarat dobni, jöhetett a ráadás.

Hat kaposvári ponttal kezdődött a hosszabbítás, de Nicholson triplájával zárkózott a Szedeák, majd Person kihagyott egy fontos büntetőt. 83–83-ról jöhetett az utolsó perc, amelynek végén, 3.8 másodperc maradt a támadásra a vendégeknek: Parsons pedig még éppen az idő lejárta előtt beejtette, majd a bírók megvideózták, és úgy látták, még időn belül született a kosár – hiába vezetett 15 ponttal is a Naturtex-SZTE-Szedeák, így hosszabbítás után kikapott a Kaposvártól, Nikola Lazics vereséggel tért vissza a szegedi kispadra.