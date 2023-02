Betegségek hátráltatták őket

Levendula Hotel Algyő (6.)–Kozármisleny (2.) 22–24 (10–14)

Női kézilabda NB I./B, 17. forduló. Algyő, Fehér Ignác Általános Iskola, vezette: Benya-Hantos, Kovács K.

Levendula Hotel Algyő: FKSE: Gadányi – Balogh 6, Miklós 7, Vass 1, Szécsi 3, Simon 1, Szabó 3. Csere: Dobó, Rácz (kapusok), Kárász, Konkoly, Behán, Prezenczki, Valaczkai-Rózsa 1, Németh. Edző: Farkas József.

Farkas József: – Közel álltunk a csodához, nagyon sajnálom a mai mérkőzést, pedig a végjátékhoz közeledve a szánkban volt a győzelem íze is. Gadányi Maja, Balogh Babi és Miklós Kitti is extra volt ma. Iszonyatosan büszke vagyok a lányokra, hétről-hétre erőn felül teljesítenek nálunk erősebb csapatok ellen úgy, hogy ilyen kevesen vagyunk és ilyen lehetőségeink vannak. Sajnos hátráltatott minket, hogy a héten öten is betegek voltak a múlt heti remek idegenbeli csarnok hőmérséklet miatt, de most már ez is a sport része, hozzá kell szokni. Gratulálok a csapatomnak, nekem ma ők voltak az igazi győztesek, ezekért a pillanatokért éri meg egy csapatot edzeni, vezetni, harcolni velük vállvetve. Küzdünk tovább, kitesszük a szivünket a pályára a jövőben is. Köszönjük a szurkolóinknak, megint hatalmas hangulat vett minket körbe, ami sokat lökött rajtunk és nem mellesleg gratulálok a kozármislenyieknek is.

Győzelemmel kezdtek

OTP Bank-PICK Szeged U21 (8.)–DEAC (11.) 24–23 (14–11)

Férfi kézilabda NB I./B, 16. forduló, Szeged, PICK Aréna, Ludányi Márton sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.

OTP Bank-PICK Szeged U21: Lakatos – Szabó Á., Tóth M. 4, Varga M. 9, Gazsó, Radvánszki, Szepesi 2. Csere: Krivokapic (kapus), Fekete G. 1, Szűcs B. 1, Molnár R. 1, Koszorus 1, Rea 3, Tisza 2. Edző: Kárpáti Krisztián.

Megtört a jég

Pénzügyőr SE-Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli 65-77 (16-30, 13-17, 9-17, 27-13)

Férfi kosárlabda NB I./B, 19. forduló. Budapest, CAMUGO SportLab. Vezette: Hervay, Varga-Záray, dr. Németh.

Kosársuli: Varga Á. 15/9, Borbáth 4, Balogh 13/9, Varga Z. 10/3, Kelemen 7/3. Cserék: Bálint 19/3, Pinnyey 7/3, Kruzslicz 2, Bősz, Megyesi, Utasi. Edző: Vuk Pavlovic.

Vuk Pavlovic: – Megtört a jég, örülök, hogy hosszú idő után sikerült nyernünk idegenben. Nagy energiákat mozgósítottunk védekezésben, abból pedig jöttek a gyorsindítások és a jó támadások. A mi akaratunk érvényesült, járt a labda, amiből sok helyzetünk volt. A negyedik negyedre elfáradtunk és belealudtunk a meccsbe, ezáltal nem tudtuk komfortzónán kívül tartani a Pénzügyőrt, akik extra negyedik negyedet produkáltak. További sok sikert kívánok nekik!

Sima vereség

Kiss Lenke KA (6.)–Szegedi KE (8.) 84–47 (20–13, 28–13, 20–6, 19–15)

Női amatőr kosárlabda NB I./B, Piros csoport, 13. forduló.

Szegedi KE: Földing 6/3, Vér V. 11, Bognár-Szabó 4, Vér A., Gál 4. Csere: Felföldi 4, Balatoni 14, Szélpál 2, Bende 2, Vecsernyés. Edző: Gaál Gergő.

Elvesztették a végjátékot

HVSC (9.)–VIWA OSC (6.) 7–8 (2–2, 1–2, 2–2, 2–2)

Férfi vízilabda OB I./B, 16. forduló. Hódmezővásárhely, vezette: Kollarics, Tóth K.

HVSC: Pászti – Petróczi, Józsa 1, Benkő 2, Szécsi, Kovács D., Badó 2. Csere: Ladócki, Barna, Oláh, Kudella 2, Oláh, Vigh. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – Büszke vagyok a csapatomra, de mostanában valami átok ül rajtunk. A szerencse sem pártolt mellénk, hiszen két megpattanó gólt kaptunk, egy kicsit a szél is a szemünkbe fújt, de nem lehet panaszom a csapatomra, mert végig küzdöttünk. Remélem, megfordul ez a szériánk!