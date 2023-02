A németországi Inzellben rendezték meg a nagypályás gyorskorcsolya összetett országos bajnokságot, amely egyben a távonkénti magyar bajnokságot is jelentette. A Tornádó Team Szeged tagjai igen eredményes, mi több, történelmi hétvégét zártak.

A verseny legfiatalabb indulója, Sándor Lilla az 500 méteres távon tudott bronzérmet nyerni, miközben 3000 méteren tovább sikerült javítani a saját korosztályos országos csúcsán is. Gardi Dominika eddig görkorcsolyában szálította a sikereket, most viszont egymás után okozott meglepetéseket, és érmeket gyűjtött a jégen, valamint a tömegrajtban is sikeresen próbálta ki magát.

Az inzelli verseny legnagyobb teljesítményét azonban Bíró Hanna hozta, aki ugyanis új junior csúcsot döntött meg az 500 méteres távon: érdekesség, hogy Hanna éppen abban az évben (2003) született, amikor Lykovcán-Tóth Ágota felállította az eddigi csúcsot. Hanna valamennyi további távon is remekelt, a sprintaranyak mellett az végül összetettben ezüstérmet szerzett.