Két elveszített mérkőzéssel rajtolt a férfi röplabda NB I. Középszakaszában a Vidux-Szegedi RSE, amely bár magabiztosan nyerte meg az alapszakaszt, előnye ezek után egyetlen pontra olvadt a riválisok előtt.

Pénteken 19 órától az egyik legnagyobb rivális, a közvetlen a szegediek mögött álló MEAFC-Miskolc csapatának otthonában lépnek pályára a Tisza-partiak. A borsodiak eddig nem hibáztak, a Dág és a Dunaújváros otthonában is nyertek a középszakaszban – a szegediek november elején ötszettes mérkőzésen tudtak nyerni Miskolcon az alapszakaszban, míg a két csapat legutóbbi mérkőzésén 3:1-es szegedi győzelem született a Lila Iskolában - nagyjából egy hónapja, január 13-án győzte le aktuális ellenfelét az SZRSE.

– Fontos, hogy erre a mérkőzésre úgy érkezzünk, hogy tanultunk az előző vesztes meccsek hibáiból, és ne kövessük el azokat újból. A Miskolc ellen mindig kiélezett küzdelemben van részünk, ami mentálisan is megpróbáltató, főleg, hogy most a tabellán elfoglalt első helyünk is veszélybe került. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy megőrizzük a pozíciónkat – mondta a mérkőzés előtt Fésüs Erzsébet, a Vidux-Szegedi RSE vezetőedzője.