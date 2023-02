Kevés olyan csapat van a labdarúgó NB II. mezőnyében, amelyet évek óta nem tud legyőzni a Szeged-Csanád GA, de a Szentlőrinc ezek közé tartozik.

Vasárnap 15 órától a Szent Gellért Fórumban adott lesz a lehetőség a rossz sorozat megszakítására, hiszen éppen a Baranya vármegyei együttes érkezik Szegedre.

És hogy miről beszélünk? Íme az elmúlt évek eredményei, NB II., 2022–23-as szezon, ősz: 0–2; NB II., 2021–22: itthon 0–1, idegenben 0–1; NB II., 2020–21-es szezon: itthon 1–1 és idegenben 1–2; NB II., 2019–20-as fél szezon a koronavírus miatt: nem találkoztak; NB III., 2018–19-es szezon: a gyulai otthonban 0–1 és idegenben 1–1. Ez összesen eddig hét meccs, a statisztikában pedig két döntetlen és öt vereség szerepel. Ami még érdekesség, hogy legutóbb a szentlőrinci kaput 2021. január 31-én a meccs 28. percében vette be a Szeged-Csanád GA, azóta a lejátszott 332 perc alatt ez nem sikerült.

Erre mondják: minden sorozat megszakad egyszer. És mivel a Győr elleni 1–1 alkalmával elég sok maradt a szegedi lábakban, így bízhatunk abban, hogy győzelemmel folytatja menetelését a hazai alakulat. Beszédes adat szintén, hogy amíg a két csapat egyaránt 26-26 gólt szerzett, addig a Szeged csak 21-et kapott a Szentlőrinc 32 találatával szemben.

– Izgalmas mérkőzésre számítok. Régóta nem nyertünk a saját stadionunkban, itt az ideje, hogy itthon tartsuk a három pontot, és örömet szerezzünk a szurkolóknak és saját magunknak. Nagyon örülünk annak, hogy visszatért a szurkolótábor. Hiányzott az ő fanatikus biztatásuk, minden mérkőzésen remek hangulatot teremtenek. Szeretnénk megmutatni nekik is, hogy nem érdemtelenül vagyunk a tabella élmezőnyében. Sajnos a csapatkapitányunkat, Simon Ádámot nélkülöznünk kell, mert eltört a karja a Győr ellen, mellette Szatmári Lóránt is harcképtelen. Ezúton is jobbulást és gyors felépülést kívánok nekik. A többi játékosunk készen áll, győzni szeretnénk a Szentlőrinc ellen – nyilatkozta a szegediek vezetőedzője, Alekszandar Sztevanovics.

A két újonnan igazolt labdarúgó közül Prosser Dániel biztatóan mutatkozott be – ő állíttatta ki Csinger Márkot a Győrből, majd a szabadrúgásból egyenlített Temesvári Attila a 88. percben –, míg Rácz Balázs a héten a magyar korosztályos válogatott tagjaként Izraelben lépett pályára kétszer is. Az első meccsen a 73. percben állt be a végül 1–0-s vereséget szenvedett magyar csapatba, majd a második találkozón – amelyet szintén a hazaiak nyertek meg 2–0-ra – kezdőként egy félidőt kapott.

Jó hír még, hogy az ultrák összefogtak, ennek jele volt a hétfői részvételük a meccsen, illetve várhatóan megint kint lesznek vasárnap a Szent Gellért Fórumban.