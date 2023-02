Az elmúlt négy meccsen mindössze két pontot gyűjtött a Szeged-Csanád GA NB II.-es labdarúgócsapata – mind a négy bajnokit a Szent Gellért Fórumban játszotta le a csapat. Azt azért ne jelentsük ki, hogy bármiféle átok ülne a hazai helyszínen, egyszerűen arról van szó, hogy ez a bajnokság azon szakasza, amelyben nem jön a győzelem a saját környezetben. A négy meccset végignézve az MTK nyert 3–1-re, a Nyíregyháza 1–1-gyel ment haza, aztán a Győr is, majd következett a Szentlőrinc elleni 4–2-es vereség.

Ennyit a múltról, amely csak abból a szempontból lehet fontos, hogy megint hazai mérkőzés jön. Az ellenfél az a Haladás lesz, amely az elmúlt négy meccséből hármat nyert meg, egyedül a Nyíregyháza ellen kapott ki, emellett győzött Diósgyőrben, Csákváron és Győrben is. Mondhatjuk, hogy jó formában van a csapat, ezekből ráadásul három meccset idegenben nyert meg a szombathelyi alakulat.

Adott tehát a feladat, ezt a Haladást kellene valahogy legyőzni egyrészt azért, hogy ne lépjen a Szeged elé a tabellán, másrészt azért, mert már nagyon a csapatra – és ránk – fér a siker. A Szeged-Csanád GA ugyanis legutóbb Gyirmóton tudott nyerni tavaly november 26-án. Ezen kívül az volt az a meccs, amelyen utoljára nem kapott gólt az együttes, azaz ezen a területen van mit rendbe tenni. Erről beszélt egyébként a meccset felvezetve a szegediek vezetőedzője is.

– Nehéz mérkőzésre számítok, különösen azért, mert az elmúlt néhány meccs nem úgy alakult, ahogy elterveztük. Nem vagyunk könnyű helyzetben, ugyanis Simon Ádám sérülésével elveszítettük egyik vezérünket, így most másoknak kell magukra vállalni ezt a felelősséget. Ahhoz, hogy eredményesek legyünk a Haladás ellen, először is a védekezésben sokat kell javulnunk a korábbi mérkőzésekhez képest. Sokkal agresszívabban és kompaktabban kell játszanunk, valamint a helyzetkihasználás terén is fejlődnünk kell, hiszen rengeteg lehetőséget elpuskáztunk a Szentlőrinc ellen. Hiszek a csapatban és remélem, hogy győzünk vasárnap – nyilatkozta Alekszandar Sztevanovics vezetőedző.

A Szeged-Csanád GA negyedik a tabellán 36 pontot szerezve, őt a Haladás, Ajka 35-35 pontos duó követi, majd 33 ponttal a Gyirmót. A dobogósok mögött tehát összezáródott a mezőny, ezért is fontos lenne a lelket megnyugtató siker.