Most már minden csapat 18 mérkőzéssel áll a vármegyei I. osztály mezőnyéből: szerdán ugyanis bepótolták a korábbról elhalasztott SZVSE–Szentesi Kinizsi mérkőzést. A találkozót a szegediek 3–0-ra (Amariutei két, valamint Kelemen Balázs góljával) nyerték meg, ezzel megerősítették helyüket a dobogón. Így az alapszakasz utolsó négy fordulóját már úgy játszhatják le a csapatok, hogy nem kell pluszban számolgatni, tiszta lappal futhatnak neki a felek a hajrának.

Mától viszont már a 19. fordulóé a főszerep, este az első fogadja az utolsót, a Szeged-Csanád GA II.-höz látogat ugyanis az UTC. Pályán lesz az üldöző, a második Tiszasziget is, amely a Hódmezővásárhelyi FC II.-höz látogat, és a megszokottal ellentétben ezúttal vasárnap is rendeznek bajnokit az osztályban, a hét közben pályán lévő két csapat ugyanis a hét utolsó napján folytatja a pontvadászatot. A Mórahalom bebiztosíthatja felsőházi tagságát, amennyiben nyerni tud az FK Szeged ellen, míg az Algyő felzárkózhat a Kiskundorozsmára, ha nyerni tud a szombati mérkőzésen.

Egy meccsel „bemelegít” a vármegyei II. osztály is a tavaszi szezont illetően, holnap ugyanis az őszről elmaradt Csongrád–Székkutas mérkőzést pótolják be – jövő hétvégén pedig már teljes fordulót rendeznek ebben az osztályban, és a vármegyei III. osztályban is.

A hétvége programja, vármegyei I. osztály, ma, 18 óra: Szeged-Csanád GA II.–UTC. 19 óra: Hódmezővásárhelyi FC II.–Tiszasziget. Szombat, 14 óra: Algyő–Kiskundorozsma, Mórahalom–FK 1899 Szeged-SZEOL. Vasárnap 14 óra: SZVSE-G-Falc Kft.–Deszk. 14.30: Szentesi Kinizsi–Balástya. Vármegyei II. osztály, szombat, 13 óra: Csongrád–Székkutas.



A megyei I. osztály állása