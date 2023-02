– Ez az a csapat, amit mindenki látni akar Szegeden – summázta a Pick THW Kiel elleni teljesítményét röviden a szezon végén távozó vezetőedző, Juan Carlos Pastor. A sportág egyik legnagyobb stratégájának tartják, aki mindig élesen látja a szituációkat, mindenre van válasza. Ezt a találkozót is jól összefoglalta első mondatában.

A 36–33-as Tisza-parti sikerből nagy részt vállalt a 18. percben csereként beállt Mikler Roland. Tizenhárom védést mutatott be, harmincnyolc százalékos hatékonysággal zárta a mérkőzést. Elévülhetetlen érdemei vannak a sikerből, amit maximálisan elismertek az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) szakírói is. A 38 éves kapus a jobbszélső Fraatz-cal szemben bemutatott utolsó perces hárítását választották meg a forduló legszebb védésének. A negyedik legszebb gól is Szegedre került, amit Dean Bombac finom csuklómozdulattal szerzett. A hét legértékesebb játékosa (MVP) elismerést is besöpörte Mikler, így mindent vitt, amit vihetett.

13 védés, 38 százalékos hatékonyság.

Fotós: Karnok Csaba

– Ők az első félidőben, mi a másodikban kézilabdáztunk jól, így mindenki picit boldog lehet – jegyezte meg mosollyal az arcán Mikler. Volt oka az örömre a jó teljesítménye miatt, a hajrában viszont ráijesztett mindenkire. Egy szerencsétlen mozdulat után lebicegett a pályáról, de hamar visszatért.

Egy rossz mozdulat következtében éreztem egy roppanást a térdemben, emiatt jobbnak láttam lemenni a pályáról. Bemozgattam a kispad mögött, úgy éreztem, visszamehetek. Óriási boldogsággal tölt el bennünket, hogy itthon tartottuk a két pontot. Ez fontos, mert kiváló csapat ellen sikerült, ráadásul rengetegen voltak a lelátón, kiváló hangulatot teremtettek a szurkolóink

– szólt a dicséret a magyar válogatott kapustól.

Megérkeztek az extra teljesítmények, így a bravúrgyőzelem sem maradt el. Garciandía és Bombac húsz gólban játszott főszerepet. A spanyol jobbátlövő hat-hat gólt és asszisztot osztott ki, de védekezésben is fűződtek a nevéhez labdaszerzések. Négy-négy assziszttal és góllal Bombac is a jók közé tartozott, mint ahogyan a védőfal alappillére, Mackovsek. Sostaric öt lövés, öt gólja, valamint Rosta támadómunkája szintén remek, így összességében igazi csapatmunka a győzelem. Folytatás szerdán 20.45-től Barcelonában, majd egy hét múlva a Nantes ellen itthon.