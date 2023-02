Még várni kellett a Szeged-Csanád GA új játékosának, Rácz Balázsnak a bemutatkozására, hiszen a 19 éves támadó a héten a magyar korosztályos válogatott tagjaként Izraelben lépett pályára kétszer is. Rácz ezért nem szerepelt a hétfői, Győr elleni keretben.

A szegediek frissen igazolt labdarúgója az első meccsen a 73. percben állt be a végül 1–0-s vereséget szenvedett magyar csapatba, majd a második találkozón – amelyet szintén a hazaiak nyertek meg 2–0-ra – kezdőként egy félidőt kapott.

A két mérkőzést így értékelte a magyarok szövetségi edzője, az egykori válogatott védő, Szélesi Zoltán:

– Lendületes, jó iramú, színvonalas mérkőzést játszottunk először. Az eredmény ismeretében persze ez nem jön át, de a srácok az új felállás ellenére nagyon szépen teljesítettek, rendkívül elszántak voltak. Ez természetesen alapvető elvárás velük szemben, de nagyon elégedett vagyok azzal, hogy a játékosok végrehajtották az előzetesen megbeszélteket. Stabilan védekeztünk és agresszívan játszottunk, félidőnként 5-6 kontrát is vezettünk. A helyzetkihasználásban még fejlődnünk kell, de egyértelműen látszik az előrelépés a csapat játékán. Büszke vagyok a fiúkra, van miből építkeznünk a második mérkőzésre, amelynek teljesen átrotált kezdővel vágtunk neki. Ezzel az volt a célunk, hogy megnézzük, mely játékosokra számíthatunk a későbbiekben. Sajnos nem sikerült azt a színvonalat hoznunk, amelyet az első találkozón, sok volt a technikai hiba, és az eltervezett taktikát sem tudtuk végrehajtani. Összességében nem vagyok elégedett a csapat teljesítményével.

A mieink keretében Csongrád-Csanád vármegyéből további játékosok is szerepeltek. Molnár Ádin Szegeden nevelkedett, játszott a Hódmezővásárhelyi FC-ben is, jelenleg pedig az MTK korosztályos csapatával a jövő heti, Ajax elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre készül. A védő Babós Levente pedig a SZEOL-ban kezdte a futballt, most pedig a Puskás Akadémia játékosa.