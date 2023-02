Huszonkét pontot gyűjtött a Mindszent a vármegyei II. osztály őszi idényében: pontosabban huszonötöt, de a sándorfalvi győzelemért járó pontokat jogosulatlan játék miatt elvették a csapattól, így a kilencedik helyről várhatják a tavaszt.

– Nagyon jól indult az őszünk, hiszen három meccset nyertünk kapott gól nélkül. Lehet, hogy én is hibáztam a folytatásban, mert kicsit elbízta magát a csapat. Sajnos nem minden meccset úgy kezeltünk, ahogy kellett volna, nagy pofon volt az a Pázsit elleni mérkőzés, azt a mai napig emlegetjük – utalt Bartyik Norbert a három győzelem után elszenvedett vereségre, amely a Pázsit egyetlen pontszerzése volt az őszi idényben. – Az egyik legfiatalabb csapatunk van, rutintalan a védelmünk, és nehezen tudjuk értékesíteni a helyzeteinket, hiába dominálunk szinte minden meccsen. Úgy érzem, tíz pont bennünk maradt, de a srácoknak is azt mondtam, Rómát sem egy nap alatt építették fel, nekünk is időre van szükségünk – tette hozzá a mindszentiek játékos-edzője.

A csapat már két edzőmérkőzésen túl van, Csongrádon 6–2-es vereséget szenvedett, majd a HFC II. vendégeként 4–3-ra győzött. Ami a keretet illeti, Pölös Fábián személyében egy kapus csatlakozott a csapathoz Ruzsáról, elveszítette viszont házi gólkirályát a Mindszent, Szabó Márk ugyanis külföldi munkavállalás miatt távozott. Az ősszel 13 gólt szerző játékos ugyanakkor elképzelhető, hogy néhány meccsre majd be tud szállni a tavasz folyamán.

– A helyzetkihasználáson kell javítanunk, és minél kevesebb gólt kell kapnunk, ezzel akadt problémánk az ősz második felében. Nem vár ránk egyszerű kezdés a Csongrád és a Csengele ellen, de mindenképpen a hat pontért lépünk majd pályára, fontos is lenne, hogy jól kapjuk el a rajtot. Nem szeretnék terhet rakni a csapatra, de az első öt hely valamelyikére szeretnénk odaérni, erre képesnek is tartom a csapatot – zárta Bartyik Norbert.