– Nagy örömmel jelentem be, hogy megállapodtunk egy Szegedhez ezer szállal kötődő helyi céggel, így a szezon végéig biztosan Zue.hu Szegedi VE néven játszik tovább OB I.-es férficsapatunk – mesélte örömmel Juhász Zsolt csapatmenedzser. – Néhány évvel korábban kijelöltünk egy utat, ami nem az éremhajhászás, hanem az a célunk, hogy minél több tehetséget neveljünk ki a magyar vízilabdának és Szeged városának. Értéket szeretnénk teremteni, éppen emiatt odafigyelünk a srácok tanulmányi eredményeire is – világított rá azokra a részletekre, amely a bemutatott cég szimpátiáját is felkelthette véleménye szerint.

Az új névadó képviseletében a kereskedelmi igazgató, Piller Gábor elmondta, cégük bár országosan értékesít, de Szegedhez kötődik.

– Hét évig vízilabdáztam, ami nem mérhető Kiss Csaba, Juhász Zsolt vagy Sánta Dániel teljesítményéhez. Volt egy edző, aki úgy fogalmazott, két dolog miatt nevelünk jó vízilabdázókat. Azért, hogy jó játékosok, vagy jó szponzorok legyenek, én a második csapatba tartozom. A ZUE Online Patika az egészséges életmód és a környezetbarát gondolkodás szellemében dolgozik. Az a jó példa, amit a Szegedi VE ad, hogy a fiatalok sportoljanak és egészségesen éljenek, ez a vásárlóink számára is követendő. Mozogjanak, ne csak vitaminokat, különböző készítményeket fogyasszanak. Mindezek a mozgás és egészséges életmód nélkül nem működnek, emiatt örülünk, hogy csatlakozhatunk ehhez a csapathoz – fejezte ki örömét Piller Gábor.

Kiss Csaba az anyagi biztonság megteremtését emelte ki a megállapodással kapcsolatban, míg a mai mérkőzésre tekintve úgy fogalmazott, kőkemény összecsapásra számít Kaposváron.

– Minden vitamint be kell szednünk, hogy pariban legyünk a hazai medencében bombaerős kaposváriakkal szemben. Fel kell vennünk velük a versenyt, de mikor, ha nem most mutassuk meg az erőnket, ha nem egy ilyen jó hírt követően? – utalt a költői kérdéssel Kiss Csaba a támogatói megállapodásra.