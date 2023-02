Nincs könnyű helyzetben a Zengő Alföld Szegedi TE férfi tekecsapata. A Bajnokok Ligájában a negyeddöntő első meccsén 6:2-es vereséget szenvedett Ausztriában az Orth an der Donau otthonában, ráadásul a 24-ből csak 8 szettpontot sikerült összegyűjteni, ami annyi jelent, ha a Szeged nyer 6:2-re a visszavágón, akkor ezek az úgynevezett kispontok számítanak majd.

Persze, jobb lenne nem erre bízni a továbbjutást, és 7:1-re győzni, csak hát az ellenfélnél vannak klasszisok, akik bizony még idegenben is képesek az extrákra.

Ám nem kell félteni a Tisza-partiakat sem, akik több szorult helyzetben is képesek voltak nagyon alakítani. Most is erre lesz szükség, és még maximális koncentrációra, harcra, küzdelemre, motiváltságra.

A Szeged idén eddig egy bajnokit játszott, azt megnyerte az Ajka ellen, és magabiztosan vezeti a mezőnyt, míg az Orth legyőzte a Ritzinget és a Jenbachot, viszont 6:2-re kikapott a közvetlen rivális Neunkirchen otthonában, így második a Bundesliga tabelláján.

A találkozó szombat 13 órakor kezdődik az újszegedi teke- és bowlingcentrumban, a belépés ingyenes.