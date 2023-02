Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–FK 1899 Szeged-SZEOL 5–0 (3-0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 100 néző. Vezette: Barta Norbert István – jól (Csöngető, Szűcs).

Szeged-Csanád GA II.: Rodic – Gera, Gyuga, Busa (Szabad, 59.), Heidrich, Tóth P. (Bakó, 78.), Kapic (Csorba, 65.), Kovács G., Maronyai (Kordás, 59.), Lestyán, Ábrahám (Benyó (65.). Edző: Andorka Péter.

FK 1899 Szeged-SZEOL: Garamvölgyi – Buchholcz, Oláh, Csuka, Zsédely (Hegyesi, 37.), Miklós (Hochheiser, 78.), Cs. Tóth (Frankó, 83.), Martinkovics (Szüts, a szünetben), Heredea, Vánkay, Kurta. Edző: Dóra János.

Gólszerzők: Kovács G. (13.), Busa (27., 28.), Tóth P. (75.), Csorba (87.).

Jók: mindenki, ill. mindenki.

Andorka Péter: – Gratulálok a srácoknak! Végig kézben tartottuk a mérkőzést, megérdemelt győzelmet arattuk. A felkészülés kezdete óta jól dolgozik a csapat. Sok mindent visszakaptam azokból, amiket az edzéseken gyakorlunk.

Dóra János: – Tanulságos meccs volt. Gratulálok az ellenfélnek, sok sikert kívánok nekik!

Hódmezővásárhelyi FC II.–Deszk 4–1 (2-0)

Hódmezővásárhely, 30 néző. Vezette: Burzon Márk – jól (Szabó R., Pap Zs.).

HFC II.: Tóth Mi. (Hegyes, a szünetben) – Tóth J., Vastag, Orovecz (Mucsi, 81.), Nagy A., Buzás, Berkó (Patkós, 61.), Duray, Halász, Pálinkás (Balázs, 81.), Pesuth (Karácsonyi, 70.). Megbízott edző: Horváth Zoltán.

Deszk: Madaras – Teschner, Pásztor (Huszti, 61.), Matyelka, Télessy (Salánki, 57.), Fóris (Szente, 76.), Tarjányi (Bódi, 51.), Adamov, Török Gy., Szabó R., Király Á. (Rácz G., 70.). Megbízott edző: Tóth Tibor.

Gólszerzők: Pálinkás (15.), Nagy A. (41., 75.), Vastag (83.), ill. Salánki (89.).

Jók: Vastag, Duray, Pálinkás, Nagy A., ill.

Horváth Zoltán: – Az eddigieknél is fiatalabb csapattal álltunk ki, de győzelmünket így sem fenyegette veszély. Gratulálok a fiúknak!

Tóth Tibor: – Egy felkészülésben előttünk járó csapat kihasználta hibáinkat, és bár ennyi nem volt közte, megérdemelt hazai győzelem született.

Tiszasziget–Kiskundorozsma 2–2 (0-0)

Tiszasziget, 100 néző. Vezette: Geleta Mihály – közepesen (Juhász, Csorba)

Tiszasziget: Kiss D. – Szűcs (Skribek B., 61.), Papp Á., Lipták, Drágity (Szabó D. 61.), Magyar, Széll (Godó, 75.), Skribek Á. (Szilágyi, 84.), Albert, Vajna, Farkas F. Játékos-edző: Magyar György.

Kiskundorozsma: Fábián – Budai, Molnár K., Róka (Simon, 94.), Kalapács (Kis B., 88.), Sallai (Bozsó, 86.), Ottlik Márk, Ottlik Máté, Fülöp, Lóki, Bodonji. Edző: Tóth János.

Gólszerzők: Szabó D. (69.), Farkas F. (74.), ill. Ottlik Máté (50.), Kalapács (57.).

Jók: Papp Á., Farkas F., Skribek Á., Albert, ill. Ottlik Máté, Molnár K., Róka.

Magyar György: – Az első húsz percben eldönthettük vola a mérkőzés sorsát, de sajnos ez nem sikerült. A semmiből kaptuk a gólokat, amire nagyon jól reagált a csapat. Gyorsan kiegyenlítettünk, és bár mindent megtettünk, de a győzelmet már nem sikerült megszerezni.

Tóth János: – Jól álltuk a sarat a játékra kicsit alkalmatlan pályán, két esetben nem sikerült semlegesítenünk a Tiszasziget beíveléseit.

SZVSE–UTC 6–0 (3-0)

Szeged, SZVSE-stadion, 30 néző. Vezette: Tóth Róbert – kiválóan (Apró, Balogh B.).

SZVSE: Czirják (Seres, 74.) – Pócs D. (Kelemen B., 63.), Mészáros Z., Rádai, Veszelka, Ábrahám-Fúrús, Lévai, Káposzta, Kelemen V., Papp Á., Amariutei. Játékos-edző: Kelemen Balázs.

UTC: Mészáros L. – Szántó, Agbadua (Sarnyai, 74.), Péczely, Palakovics, Sós, Miles (Kosztolányi, 85.), Rákóczi, Kövecs (Qusai, a szünetben), Gonda, Tóth M. Játékos-edző: Miles Joshua.

Gólszerzők: Ábrahám-Fúrús (7.), Kelemen V. (12., 60.), Péczely (31., öngól), Papp Á. (73.), Rádai (85.).

Jók: Kelemen V., Lévai, Ábrahám-Fúrús, Papp Á., ill. Gonda.

Kelemen Balázs: – Megfelelő hozzáállással gyorsan eldöntöttük a meccset a szervezett vendégek ellen, akiknek sok sikert kívánok a tavaszi szezonra!

Miles Joshua: – Azt kértem a srácoktól, hogy kilencven percen keresztül küzdjenek keményen, ezt meg is tették. Hiányzott néhány játékosunk, de remélem, ebből a meccsből építkezni tudunk a számunkra fontosabb találkozókra.

Algyő–Szentesi Kinizsi 1–1 (0-1)

Algyő, 80 néző. Vezette: Béleczki László – jól (Tasnádi, Ljakic)

Algyő: Szabó G. – Bozóki, Vastag, Horváth A., Kardos (Bakó, a szünetben), Kovács M., Daróczi, Deák, Csehó (Táncos, a szünetben), Selyem, Jernei (Fekete, 80.). Edző: Fülöp Tibor.

Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – Légrádi, Bartucz B., Dovics, Szarvas, Prozlik, Bartucz P., Locskai (Bíró, 87.), Mihály (Tóth R. 84.), Rácz, Koncz. Edző: Sallai Róbert.

Gólszerzők: Deák (51., 11-esből), ill. Dovics (17.).

Jók: Horváth, ill. mindenki.

Fülöp Tibor: – Az első félidőt átaludtuk, a szünet után teljesen más felfogásban játszottunk. Egy jól szervezett ellenféllel játszottunk, de kihagytuk a lehetőségeinket, pozitívum, hogy tudtunk változtatni a szünet után.

Sallai Róbert: – Ellentétes félidők után igazságos döntetlen született, mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei, amelyek kimaradtak. Fiatal játékosokkal felálló csapatunk, szervezetten, jól futballozott ma, értékes pontot szereztünk Algyőn.

Balástya–Mórahalom 0–4 (0-2)

Sándorfalva, 50 néző. Vezette: Hagymási Attila – közepesen (Markó, Katona).

Balástya: Hegedűs – Sári, Mondics, Szádeczky, Faragó (Tóth B., 56.), Pióker (Muró, 72.), Horváth Cs. (Nagymihály, a szünetben), Vámos N. (Gera D., 55.), Vörös, Tóth G., Tóth P. (Gera L., 75.) Edző: Kiss Máté.

Mórahalom: Weszelovszky – Vajda, Mészáros, Holcsik (Fodor, 65.), Csizmadia (Tajthy, 80.) Baji, Nagy M., Rádóczi Dán. (Malatinszki, 75.), Rádóczi Dáv. (Szalai, 84.), Bokányi, Szalma. Edző: Papp Endre.

Gólszerzők: Csizmadia (3.), Baji (19.), Holcsik (62.), Tajthy (88.).

Jók: Vörös, Gera D., ill. Baji, Csizmadia, Bokányi, Holcsik, Mészáros.

Kiss Máté: – Néhány játékos felkészülés alatt tanúsított hozzáállása miatt mostanra olyan mély gödörbe kerültünk, hogy akár egy meglehetősen egyszerű focit játszó ellenféllel szemben is képesek vagyunk nagyobb arányú vereséget szenvedni .El kell gondolkoznia pár embernek, ez már nem a megyekettő.

Papp Endre: – Ahogy az őszi mérkőzésen, úgy most is markáns különbség volt a két csapat között, csak most helyzeteink negyven százalékát sikerült értékesítenünk. Végig kézben tartottuk a meccset, sok sikert kívánok a szimpatikus balástyai csapatnak!

A 18. forduló programja

Szombat, 14 óra: UTC–Algyő, Kiskundorozsma–SZVSE-G-Falc Kft., Deszk–Tiszasziget, FK 1899 Szeged-SZEOL–Balástya, Szentesi Kinizsi–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., Mórahalom–Hódmezővásárhelyi FC II.