Tartalékosan utazott el Kazincbarcikára a férfi tekecsapat szuperliga 11. fordulójában a Zengő Alföld Szegedi TE, amely nélkülözte Szél Tibort (sérülés), Karsai Dánielt (betegség) és Kozma Károly (családi elfoglaltság) is. Így azonban azok is lehetőséget kaptak, akik eddig kevesebbet játszottak, és hellyel-közzel éltek is vele.

Az előző héten a Nemzeti Versenysport Szövetség nem olimpiai sportágai között tekében az év sportolója díjat átvevő Zapletán Zsombor ezúttal is igazolta klasszisát, hiszen 669 fával új egyéni pályacsúcsot ért el. Az utolsó 30 dobás előtt 510 fával állt a kiválóság, akinek ezután arra kellett figyelnie, többet érjen el, mint 157 fa. Ez kettő egységgel sikerült is, így a neve és az eredménye minden bizonnyal felkerül a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei klub pályájának falára mint emlék.

A szegediek közül ugyan Zapletánon kívül senki sem érte el a 600 fát, ám a magabiztos győzelem így sem forgott veszélyben, hiszen a hatból öt párban a Zengő Alföld játékosai nyertek, ezzel pedig 7:1-re hozták a győzelmet.

Jegyzőkönyv

Férfi tekecsapat szuperliga, 11. forduló:

Kazincbarcika–Zengő Alföld Szegedi TE 1:7 (3220:3463)

A párok: Orosz I.–Zapletán Zs. 0:1 (1:3, 570:669), Telek T.–Karsai L. 0:1 (1:3, 517:528), Gáspár D.–M. Jovetics 0:1 (0:4, 499:597), Szabó Z.–Sárosi K. 0:1 (1:3, 552:550), Martinkó M.–Kiss N. 0:1 (1:3, 526:594), Ragályi T.–Ács T. 1:0 (3:1, 556:525).