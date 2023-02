Dragan Vukmir újra leül a szegedi kispadra. Ezúttal azonban a Szent Gellért Fórumban nem a hazaira, hanem a vendégre.

Mint ismert, az előző szezonban sokáig a szegedi csapatot irányító egykori Bajnokok Ligája-résztvevő, magyar bajnok védő egészen jól menetelt a csapattal az NB II.-ben, és negyedik helyen állt a 31. forduló után, amikor tavaly áprilisban a Diósgyőr megkeresésére igent mondott, így elhagyta a szegedi együttest, és Borsodba tette át a székhelyét. A szakember azóta már a Siófok vezetőedzője, és így érkezik majd a Tisza-parti városba a hétfő esti bajnokira.

A Siófok az eddigi 25 játéknap alapján a tabella 14. helyén áll, a legutóbbi három meccsén nem nyert, igaz, ezalatt ikszelt Nyíregyházán és Szombatehelyen 0–2-ről felállva a Haladással, legutóbb viszont négy fordulóval ezelőtt a Csákvárt tudta megverni.

A Szeged a Haladás hazai legyőzése után váratlan vereséget szenvedett Dorogon, így a játékosokban biztos ég a vágy a javítás érdekében. A stáb továbbra sem számíthat az eltiltott Szakály Dénesre, míg a sérültek állapota folyamatosan javul.

– Az elmúlt hetek eredményei nem úgy alakultak, ahogy elterveztük, így két lábbal a földön kell maradnunk. Természetesen nem szabad elfelednünk, hogy korábban milyen sikereket értünk el, hiszen annak köszönhetően állunk a tabella elején. Továbbra is hiszek a játékosokban, többször is bizonyították már, hogy képesek remek játékkal megörvendeztetni a szurkolóinkat. Látni kell azonban, hogy ez a bajnokság rendkívül kiegyenlített. A Diósgyőr és az MTK kimagaslik, de a többi csapat hasonló játékerőt képvisel, így a helyezéstől függetlenül bárki legyőzhet bárkit. Mi mindig a győzelemért lépünk pályára. A Siófok ellen azt várom, hogy a játékosok a korábban látott színvonalon teljesítsenek, és nagyobb önbizalommal futballozzanak, mint legutóbb. Minden mérkőzésen be kell bizonyítanunk, hogy ott van a helyünk az élbolyban, nem kényelmesedhetünk el – nyilatkozta a meccsel kapcsolatban a szegediek vezetőedzője, Alekszandar Sztevanovics.

A találkozót az M4Sport élőben közvetíti hétfő 19 órától.