Vereségek ellenére Matajsz Márk és Kiss Csaba is elégedetten érdekelt. Márciusban viszont már nem fér bele egyik csapatnak sem a pontvesztés, ezekre a rangadókra gyakoroltak.

Magabiztos győzelmet aratott az UVSE Szentesen a női vízilabda OB I.-ben. A 14–4-es siker után a vendégek trénere, Benczur Márton dicsérte a hazaiaknál folyó szakmai munkát, míg Matajsz Márk az elvégzett munkát emelte ki.

– Megérdemelten nyert az UVSE, a Eurokupa-elődöntőhöz pedig sok sikert kívánok nekik, valamint a Ferencvárosnak és a Egernek is. Jó úton haladunk, van bennünk még potenciál. Most is azt kértem, a lányoktól, mint Dunaújvárosban, hogy próbáljanak meg keményen és felszabadultan vízilabdázni. Jó volt látni, hogy ki tudtuk alakítani a helyzeteket, de nem mindig sikerült belőni őket, három-négy gól azért bennünk maradt. Picit lehetett volna szorosabb meccs, mert kaptunk elkerülhető gólokat is. A játékképe viszont nagyon tetszett, fárasztó találkozón nagyot küzdöttek a lányok. Az ilyen találkozón mindig rengeteget tanulunk – jegyezte meg a Valdor Szentes trénere. Márciusban közvetlen riválisokkal találkoznak, a Győrrel, a III. kerülettel, a Tatabányával és a Szegeddel.