Házi döntőt rendeztek a férfi párosoknál, hiszen a Pápai Balázs, Pápai Bálint duó játszhatott a fináléban a Kereszti Zoltán, Könczöl Ádám kettőssel. A finálé előbbi páros sikerével (21:14, 21:11) zárult, Könczöl Ádám pedig egyéniben is ezüstérmes lett, miután a férfi egyes döntőjében Pytel Gergőtől szenvedett vereséget két játszmában (24:22, 21:15), Pápai Bálint pedig a párosban szerzett aranyérmet mellett egy egyéni bronzzal térhetett haza Ceglédről.

– Már tavaly is az aranyért mentünk az ob-ra, akkor a négy között kiestünk, most viszont sikerült végigvinnünk a lendületet. Több dolog is motivált: egyrészt szeretek Bálint mellett játszani, remek érzés az oldalán bajnoki címet nyerni, emellett szerettünk volna edzőnknek, Didi Purwantónak is bizonyítani, illetve az eredménnyel kifejezni felé a hálánkat a sok közös munkáért. Mivel idén kimaradtunk a válogatottból, az is motivált, hogy bebizonyítsuk, ott lett volna a helyünk – mondta Pápai Balázs, aki csapatban háromszoros bajnok, férfi párosban azonban neki és testvérének is ez az első sikere.

– Még mindig nem fogtam fel teljesen, mit értünk el, a döntő óta extázisban vagyok. Régi vágyam volt a felnőtt bajnoki arany, most végre összejött. Hatalmas öröm, hogy mindezt a bátyámmal közösen tudtam elérni. Bár az elődöntőben veszítettünk egy szettet, mégis a döntőt éreztem a legnehezebb meccsnek – szerencsére mi is ekkor játszottunk a legjobban – nyilatkozta Pápai Bálint.

– Örülök mindkét éremnek, elégedett vagyok a saját teljesítményemmel, ahogyan a csapatéval is. Tavaly betegség miatt maradtam le az országos bajnokságról, elégtétel, hogy most tudtam bizonyítani. Ha választani kell, az egyéni vereséget bánom jobban, mert elsősorban egyéni játékos vagyok, ráadásul az első szett szoros volt, kis szerencsével megnyerhettem volna – értékelt a tornát követően Könczöl Ádám.