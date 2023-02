A fővárosi kék-fehérek együttesében két szegedi származású labdarúgó is helyet kapott: az együttes csapatkapitánya Horváth Artúr volt, aki a Tisza Volánban és a SZEOL SC-ben is játszott, mielőtt a Vasashoz, majd az MTK-hoz igazolt, Molnár Ádin pedig a SZEAC-ban és Hódmezővásárhelyen is futballozott. Mindketten végigjátszották a csapat BL-mérkőzését.