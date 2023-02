Történelmi győzelme után érkezik Szegedre a THW Kiel. A német együttes a Bajnokok Ligája előző fordulójában az elmúlt hetek nemzetközi kézilabdás sportsajtóját pénzügyi válsága miatt uraló Kielcét győzték le tükörsima meccsen. Egy félidőt követően már kilenc góllal vezetett hazai pályán a Kiel, végül 32–29-re győzött. Mindez azt jelenti, hogy tizenkét év után tudta újra legyőzni lengyel ellenfelét. Papíron így a THW még abban is reménykedhet, hogy befut a B csoport második helyére. Ehhez három győzelemére és ugyanennyi Kielce-vereségre van szükség, ráadásul ezen a három találkozón húsz góllal jobb mutatót kell felmutatniuk. A harmadik hely ennél sokkal elérhetőbbnek tűnik számukra, de álmaikat egy szegedi vereség felülírhatná.

Tizennegyedik alkalommal találkozik egymással a THW Kiel és az OTP Bank-Pick Szeged, öt alkalommal nem szenvedett vereséget az ötszörös magyar bajnok ebben a párharcban.

Jó hír, hogy Luka Stepancic már újra a társakkal edz arcsérülése után, Bodó Richárd viszont még rehabilitációra jár, szépen gyógyul. A vendégeknél a svéd Niklas Ekberg biztosan nem játszik, a világklasszis jobbszélső bokasérülés miatt vált hat hétre harcképtelenné.

– Ahhoz, hogy egy ilyen csapatot legyőzzünk, még a száz százaléknál is többet kell nyújtanunk. Ezt a többletet adhatja hozzá a csapat teljesítményéhez a szurkolók támogatása: tömött lelátók előtt legyőzhetjük a Kielt, hiszen ilyenkor egész más érzés kimenni a pályára, olyan erőt is felfedez magában egy játékos, amit máskor nem. Ez az egyik oldal, a másik pedig az, hogy tudjuk, az ellenfelek számára mennyire nehéz itt játszani akkor, ha zeng a lelátó. Megígérhetem, mindent beleadunk majd, hogy bizonyítsunk a drukkereknek. A sikerhez tökéletes védekezésre lesz szükség, gyors játékra, valamint arra, hogy egymásért is harcoljunk – nyilatkozta Mario Sostaric, a szegediek jobbszélsője a klubhonlapon.