Döntetlen a riválissal

Levendula Hotel Algyő (6.)– Komáromi VSE (5.) 24–24 (11–13)

Női kézilabda NB I./B, 30. forduló. Algyő, Fehér Ignác Általános Iskola, 150 néző. Vezette: Bátori, Szécsi-

Levendula Hotel Algyő: Dobó – Balogh, Vass 5, Simon 2, Miklós 6, Szabó 2, Szécsi 5. Csere: Gadányi, Rácz (kapusok), Sulyok 1, Prezenczki, Kárász, Valaczkai-Rózsa, Németh 3, Füzesy, Szepesi. Edző: Farkas József.

Farkas József: – Ismételten óriásit küzdöttünk, de elmaradtak a győzelemhez több játékostól várható kiemelkedő teljesítmények. Hullámzó mérkőzést játszottunk, sajnos nem tudtuk kihasználni, hogy ellenfelünk több meghatározó játékosa nem tudott pályára lépni. A végjátékban a két gólos előnyünket nem tudtuk megtartani, de a végén mi örülhetünk a döntetlennek. A jelenlegi helyzetben mindenképpen értékelnünk kell az egy pontot, tapadunk az élmezőnyhöz, küzdünk tovább, hogy ez így is maradjon.

Fontos siker idegenben

Szigetszentmiklós (9.)–OTP Bank-Pick Szeged U21 (8.) 27–34 (15–17)

Férfi kézilabda NB I./B, 17. forduló. Szigetszentmiklós, 130 néző. Vezette: Haskó, Natkai.

OTP Bank-Pick Szeged U21: Lakatos, Krivokapic (kapusok) – Szepesi 2, Gazsó 4, Koszorus 3, Varga M. 6, Fekete 3, Radvánszki 3, Rea 3, Tisza 2, Hegedűs, Tóth M. 1, Szabó Á. 2, Molnár R. 3, Kranjec, Szűcs 2. Edző: Kárpáti Krisztián.

A hetedik hazai siker

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli (4.)-Atomerőmű KSE Bonyhád 102-92 (11.) (27-16, 31-30, 27-26, 17-20)

Férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoport, 20. forduló. Hódtói Sportcsarnok, 350 néző. Vezette: Kovács, Borgula, Farkas

Kosársuli: Varga Á. 27/9, Borbáth 14/9, Kruzslicz 2, Bálint 24/9, Kelemen 20/9. Cserék: Pinnyey 7/3, Kass, Karsai 3, Varga Z. 2, Knyur 3/3, Megyesi. Edző:Vuk Pavlovic.

Vuk Pavlovic: – Fontos győzelmet arattunk, örülök, hogy továbbra is veretlenek vagyunk hazai pályán. A támadójátékunknak és a jó dobószázalékunknak köszönhetjük ezt a sikert, a védekezés nem volt az igazi, 92 pontot kaptunk, ez nagyon sok. Nem voltunk elég koncentráltak, sokszor fegyelmezetlenek voltunk, nem sikerült végrehajtani a védekezési szabályainkat, a védőlepattanókat nem úgy szedtük le, ahogy kellett volna, engedtük játszani a Bonyhádot. Teher nélkül játszottak, kevesen jöttek el, talán mi is azt gondoltuk, hogy feltett kezekkel fognak játszani és nem fognak küzdeni-hajtani, belőlünk ez egy kicsit stresszesebb játékot váltott ki. Talán jó, hogy ez a mérkőzés most jött el, tanulni kell ebből, ki fogjuk elemezni és bízom benne, hogy magabiztosabban tudjuk hozni az olyan meccseket, ahol ilyen jól támadunk. További sok sikert kívánok a Bonyhádnak!

Végig harcoltak

Cegléd (4.)–HVSC (10.) 13–10 (3-1, 2-3, 6-2,2-4)

Férfi vízilabda OB I./B, 17. forduló. Cegléd, vezette: Rózsavölgyi, Bujka.

HVSC: Ujházi – Petróczi, Józsa 1, Benkó 2, Szécsi 1, Kudella, Badó 2. Csere: Ficsór (kapus), Barna, Oláh S., Kovács D., Oláh K. 2, Vigh 2. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – Többször elengedtük az ellenfelünket, viszont úgy éreztem, végig felvettük a kesztyűt, mondhatni szó szerint, mert elég keményen játszott az ellenfél. Egy pillanatig sem adtuk fel, végig küzdöttünk. A támadójátékunk tetszett, az eredménnyel persze nem lehetek elégedett, de a játékkal igen.