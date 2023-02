A Dunaújváros otthonában folytatta a férfi röplabda NB I. középszakaszának küzdelmeit a Vidux-Szegedi RSE: az előző három mérkőzését egyaránt elveszítő szegediekre kulcsmérkőzés várt.

Ezúttal már egy teljesebb kerettel állhatott fel a szegedi csapat, amely kiváló első szettett produkált, majd a másodikban nagy hátrányból felállva sikerült fordítani. A harmadik játszmában már egy kiegyenlített mérkőzés zajlott a pályán, de a végjátékban pontosabbnak bizonyult az SZRSE, amely így 3:0-ra nyert, és megszakította rossz sorozatát.

Fésüs Erzsébet: – A mai győzelmünk kulcsa egyértelműen a koncentrált játék volt. Végre újra teljes kerettel készülhettünk, valamint szinte teljes kerettel is állhattunk ki. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, fel tudtuk készíteni egymást mentálisan is a mérkőzésre, és ennek köszönhetően tudtunk olvasni az ellenfelünk játékában is az első szett folyamán. Nagyon büszke vagyok a csapatomra!

Dunaújváros–Vidux-Szegedi RSE 0:3 (19:25, 24:26, 24:26)

Férfi NB I Liga Középszakasz 1-4. Dunaújváros, 53 néző. Vezette: Takács, Mezei.

Vidux-Szegedi RSE: Piti, Kasnyik, Dileo, Kiss G., Pozzobon, Csányi. Csere: Borsi (libero), Bodnár, Fitor, Honti, Sarnyai, Demcsák.

Vezetőedző: Fésüs Erzsébet.