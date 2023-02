Öt világ- és négy Európa-bajnoki cím korosztályos szinten, a felnőtt Európa-bajnokságon pedig egy bronzérem: kiváló évet zárt 2022-ben a HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet sportolója, Pádár Nikolett. A magyar sport utánpótlását ünneplő Héraklész Gálán több díjat is átvehetett a szegedi úszó, akit az év legjobb női sportolójának választottak, de a legjobb mix csapat és a legjobb női csapat tagjaként is elismerést vehetett át, hiszen tagja volt a 4x200 méteres ifjúsági világbajnok gyorsváltónak, valamint a 4x100 méteres ifjúsági világbajnok mix váltónak is.

– Fantasztikus évem volt, mind a négy világversenyt úgy tudtam megcsinálni, ahogy szerettem volna, végig csúcsformában tudtam maradni. Rengeteg áldozatot hoztam, nagyon boldog vagyok! Nők között nem akkora kihívás az átmenet a felnőttekhez, mint férfiak között, azt gondolom, aki nőként az ifik legjobbjai között van, az a felnőttek mezőnyében is inkább az elején áll. Szeretnék én is minél hamarabb odajutni a felnőtt mezőny elejére – nyilatkozta a díjátadót követően Pádár Nikolett.

Az eseményen összesen hét kategóriában osztottak ki elismeréseket. A legjobb női egyéni csapatsportág kategóriájában megosztottként kapott díjat az 500 méteren ifjúsági világ- és Európa-bajnok kenupáros, az egyaránt az MVM Szeged VE-ben versenyző Kiss Ágnes és Molnár Csepke. Ugyanezen kategóriában a férfiak mezőnyében is egy, a szegedi klubban sportoló fiatalt ismertek el, Ozsgyáni Bence ugyanis tagja volt az 500 méteren ifjúsági világbajnok és Eb-ezüstérmes kajaknégyesnek.

A klasszikus női csapatsport kategóriában a világbajnok U16-os női vízilabda-válogatottat választották meg, a csapatban két szentesi lány, Horváth Zsófia és Varga Nóra volt érdekelt, míg a klasszikus férficsapatok között szintén egy korosztályos vízilabda-válogatott lett a legjobb, ahol ugyancsak volt megyei érdekeltség. A ZUE.hu Szegedi VE tehetsége, Leinweber Olivér is tagja volt ugyanis a a világbajnokságot nyert U18-as férfi vízilabda-válogatottnak.