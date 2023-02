Pénteken visszaköltözött az újszegedi sportcsarnokba a Naturtex-SZTE-Szedeák: a létesítmény december közepi bezárását követően a Pick Aréna Ludányi Márton sportcsarnokában edzettek, két mérkőzést pedig ott is játszottak Bognár Kristófék. Tegnap óta viszont már a megszokott helyen készülnek a kerettagok – azonban immáron Nikola Lazics vezetésével.

Simándi Árpád hétfői lemondását követően ugyanis a szerb szakember vette át a Szedeák irányítását, akinek nem kellett bemutatni a csapat otthonát, hiszen 2014 januárja és 2017 nyara között már dolgozott vezetőedzőként a klubnál. Akkor egyébként győztesen kezdett a szerb szakember, miután hazai pályán 90–82-re legyőzte a Falcót a Naturtex.

A győzelemre most is nagy szüksége lenne a Szedeáknak, mivel a Budapesti Honvédtól kikapott, így lépéshátrányba került a fővárosi csapattal szemben a Tisza-parti csapat, és 13. helyen áll az NB I./A csoportjában. Az alapszakaszból hátralévő nyolc fordulóban ugyanis kettővel több meccset kellene nyernie a Szedeáknak a Honvédhoz képest ahhoz, hogy előzni tudjon a tabellán, hiszen a múlt heti, 13 pontos pesti vereség után az azonos mérleg a Honvédnak kedvez.

Nikola Lazics most éppen legutóbbi csapata, a Kaposvár ellen indít: a somogyiak két győztes meccs után érkeznek Szegedre, miután hazai pályán legyőzték az Oroszlányt és a Zalaegerszeget is. A két csapat szezonbeli első meccsét a Kaposvár nyerte, igaz, azon a mérkőzésen egy kezdőcsapatra való hiányzó nélkül állt fel a Szedeák, és úgy is partiban volt a KKK-val három negyeden át. Olyan játék, amelyet a Honvéd otthonában mutatott a Szedeák, aligha fér bele a szezon hátralévő részében, azonban ha azt az arcát tudná mutatni a csapat, amelyik legyőzte az Albát, akkor a Kaposvár ellen is bizakodhat.