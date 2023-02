Nem kezdett jól a Naturtex-SZTE-Szedeák a Sopron otthonában, nyolc hazai ponttal kezdődött ugyanis a meccs. Ezt Polányi Kristóf triplája törte meg, innentől pedig igencsak hullámzó meccs zajlott a pályán az első félidőben. A szegediek először 27–28-nál, Balogh Szilárd kettő plusz egyes akciója után vezettek, de komolyabb előnyt nem tudtak kialakítani, hiába vezettek többször is egy ponttal– olyannyira, hogy a nagyszünetben a Sopron állt jobban három ponttal, 43–40.

Hasonlóan folytatódott a meccs a nagyszünet után is, egyik csapat sem tudott meglépni a másiktól, számtalanszor változott, éppen melyik csapat vezetett. A harmadik negyed vége viszont a Szedeáké volt, 51–52 után ezúttal nem az SKC szerzett kosarat, majd 53–58-nál Roberson közelijével már hétpontos volt a Naturtex előnye, ezt Bognárnak köszönhetően tartotta is az utolsó negyed rajtjáig a szegedi csapat.

Gyors kosárváltás után Washington volt eredményes, majd Roberson ugyan csak egyet dobott be a büntetőiből, de ez is azt jelentette, hogy a meccsen először volt kétszámjegyű különbség, 55–65-nél így rövid időn belül másodjára is időt kért a Sopron. Ekkor azonban megakadt támadásban a Szedeák, Andre Jones pedig elkapta a ritmust: a hazaiak légiósa előbb megfelezte a különbséget, majd újabb kosarával már csak egyetlen pont volt a különbség. Person ugyan megtörte a jeget, ami a szegedi mezőnykosarat illeti, de Takács triplájával már egyenlő volt 68–68-nál. Person kosarai után megint Takács jött kintről, így az utolsó percnek úgy mehetett neki a Szedeák, hogy egyetlen ponttal, 71–72-re vezetett.

Jones vállalt el egy trojkát, de ez pontatlan volt, nem úgy a túloldalon Desmond Washingtoné: a Szedeák amerikai irányítója kulcspillanatban beemelt egy távolit, amivel gyakorlatilag megnyerte a meccset csapatának. A Sopronnak ugyan még maradt 10 másodperce egy támadásra, de Takács próbálkozása nem esett be, így idegenben aratott fontos győzelmet a Naturtex-SZTE-Szedeák.

Nikola Lazics: – – Nagyon örülök a győzelemnek, ami azért is volt fontos, hogy a játékosok is elhiszik, meg tudunk nyerni egy ilyen mérkőzést. A második félidőben jól védekeztünk, ez jó ritmust adott a játékunknak, és mindig volt valaki, aki hozzá tudott tenni, és átlendítette a csapatot a holtponton. Gratulálok a fiúknak!

Sopron KC–Naturtex-SZTE-Szedeák 71–75 (23–23, 20–17, 10–20, 18–15)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 20. forduló. Sopron, Novomatic Aréna, 1000 néző. Vezette: Cziffra, Kapitány, Ádám.

Sopron: Joseph 4, Shine 6, Valerio-Bodon 8/6, Barnett 10/6, DURHAM 17. Csere: Jones 13/3, Takács 6/6, Molnár 2, Supola 5/3, Csendes, Sitku. Vezetőedző: Kosztasz Flevarakisz.

Naturtex-SZTE-Szedeák: WASHINGTON 20/6, Polányi 5/3, Nicholson 17/3, Bognár 6, Roberson 7. Csere: PERSON 15/6, Balogh 3, Kerpel-Fronius 2. Vezetőedző: Nikola Lazics.