Alacsony fordulatszámon „pörögtek” a csapatok az első percekben. Mackovsek és Blonz góljaival 2–0-ra vezetett a Pick, de egy rossz passzt és eladott labdát követően máris 2–2 állt az eredményjelzőn. Garciandía és Mackovsek alkotta a hazai védelem közepét, amely a megszokottnál lyukasabb volt. Zdolik Bence sorozatban lőtte a bombagólokat átlövésből, de betörésből cunderezve is eredményesnek bizonyult. A 30 éves balátlövő az első félidőben tizenkét lövésből hét gólt szerzett.

A 14. percben már 10–6-ra vezettek a hazaiak, ebben az időszakban Tönnesen és Blonz szállította leginkább a gólokat. Ahogyan Zdolik átlövései kezdtek fogyni, úgy lépett a helyébe Bálint Bence. Ő sem fukarkodott a szép találatokkal középről, így meglehetősen szívósan tapadt a Dabas a Szegedre.

Mindezeknek köszönhetően állandósult a két-háromgólos különbség a két csapat között, amely a szünetre is megmaradt (19–16).

A 36. perc és 22–21 után feljavult a szegedi védőfal hatékonysága. A labdaszerzések után Blonz, Radivojevics és Mackovsek is szerzett lerohanás gólokat, így rohamosan nőtt a különbség. 26–21-nél időt kértek a vendégek, de a hazai lendületet ezzel már nem sikerült megfékezni. Sportszerű keretek között folyt a találkozó, az utolsó öt percre kialakult a közte tíz, így három fiatal, Radvánszki, Varga és L. Krivokapics is lehetőséget kapott, előbbi gólt is szerzett.

OTP Bank-Pick Szeged–Dabas KC 42–32 (19–16)

Férfi kézilabda NB I., 17. forduló. Szeged, Pick Aréna, 1707 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B.

OTP Bank-Pick Szeged: Alilovic –RADIVOJEVICS 7/1, TÖNNESEN 7, Martins 2, ROSTA 8, Mackovsek 3, BLONZ 7. Csere: Mikler, L. Krivokapics (kapusok), Garciandía 2, SZITA 5, Radvánszki 1, Varga M. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Dabas KC: Nagy T. – Ács 3, Fekete B. 3, Garajszki 1, Koller 3, Szöllősi Sz. 2, Tarabochia 2. Csere: ZDOLIK 8, Katona 2, BOGNÁR N. 3, BÁLINT B. 5/2, Hutvágner, Laurinyecz. Vezetőedző: Tomori Győző.

Hétméteres: 2/1, ill. 3/2.

Kiállítás: 0, ill. 2 perc.

NYILATKOZATOK:

Juan Carlos Pastor, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője: – Amikor jól védekezünk, akkor egyszerűbb az életünk, az első félidőben viszont az nem sikerült. A szünet után viszont igen, akkor már jobban kézilabdáztunk, könnyű gólokat szereztünk, aminek köszönhetően kialakult egy nagyobb különbség és néhány játékosunkat pihentethettük. Úgy tűnik, mindennap eggyel kevesebb játékossal számolhatunk, ma hét kézilabdázónk hiányzott sérülés vagy betegség miatt.

Tomori Győző, a Dabas KC vezetőedzője: – Voltak olyan időszakok, amelyekkel elégedettek lehetünk. Egy ilyen patinás csapattal szemben a részfeladatokra kell összpontosítani, ez sikerült ma nekünk. Az első félidőben látottakkal nagyon elégedett vagyok, küzdelmes mérkőzést játszottunk, sok gólt szereztünk. A Szeged az első perctől kezdve komolyan vette a találkozót, rengeteg gólt lőtt, így a védekezésünkkel kevésbé lehetünk elégedettek. A lőtt góljaink számával viszont igen.

Nagy Tibor, a Dabas KC játékosa: – Jó érzés volt visszajönni Szegedre. Az első negyedórában érződött, hogy mentálisan nem voltam rendben, de jó meccset játszottunk, büszkék lehetünk a teljesítményünkre.

Varga Mihály, az OTP Bank-Pick Szeged játékosa: – Számomra mindenegyes perc az NB I.-ben óriási motivációt jelent, hiszen egész héten azért edzünk mi fiatalok, hogy a hétvégén szerepet kapjunk. Köszönöm szépen a mesternek, hogy ismét bizalmat szavazott nekem.