Nem egyszerű heteket él a Naturtex-SZTE-Szedeák, hiszen a egymás után játszik a tabella első két helyén álló csapattal. A Szolnok elleni idegenbeli mérkőzést követően szombaton 18 órától ugyanis a listavezető Falco KC Szombathely érkezik az újszegedi sportcsarnokba.

A tavalyi bajnok idén is remekül teljesít, mindössze három vereséget szenvedett eddig a bajnokságban, és amennyiben nyerni tud Szegeden, akkor bebiztosítja első helyét az alapszakasz végén, és végig pályaelőnyben játszhat majd a rájátszás során. A két csapat útjai az utóbbi időszakban rendre keresztezték egymást, a legutóbbi két szezonban a bajnoki negyed- és elődöntőben is találkoztak (mindkétszer 3–1-gyel a Falco lépett tovább), a magyar kupa tavalyi negyeddöntőjében viszont a Szedeák búcsúztatta a szombathelyi csapatot, és szerzett végül ezüstérmet a sorozatban.

Szombaton a 2021-ben bajnoki bronzot nyert csapat újabb tagja, Zach Brown fut ki először ellenfélként az újszegedi sportcsarnokban, hiszen az amerikai légiós az idei szezonban már a Falco csapatát erősíti.

– Mikor Szombathelyen játszottunk, akkor is jó volt beszélgetni vele, ő is érdeklődő volt irántunk, jó emlékeket őrzünk a közös időszakról. Zach más szerepet tölt be, mint anno nálunk, és biztos, hogy fejlődött is két év alatt, hiszen magasabb ligában is megfordult, és biztos, hogy tapasztaltabb, rutinosabb lett. Mindemellett persze ismerjük a játékát, ő is egy olyan kulcsfigura, akit próbálunk majd minimalizálni, de ez elég sok mindenkire igaz a Falcónál, azon leszünk, hogy ezt minél magasabb arányban meg is valósítsuk. Egy komplett csapat lesz az ellenfelünk, nem véletlen vannak a tabella élén, de azt gondolom, fontos lenne, hogy hazai pályán egy jó mérkőzést tudjunk játszani ellenük – mondta a meccs előtt Bognár Kristóf, a Szedeák játékosa.

A Tisza-partiak számára továbbra is az a tét, hogy minél jobb helyzetből várhassák az alsóházi rájátszást, ebben pedig egy szombati bravúr nagyon sokat is jelenthetne. Jelenleg a Szedeák a 12., egy győzelemmel megelőzve a Honvédot, és kettővel lemaradva az Oroszlánytól: a fővárosiak és a sereghajtó Nyíregyháza viszont egymás ellen játszanak ezen a hétvégén. A szegediekre a szombati meccs után még egy paksi vendégjáték, majd egy hazai, Oroszlány elleni meccs vár.