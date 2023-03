– Véget ért a versenyszezon, és ha jól láttam az Instagram-sztoriját, egy Tom Grennan koncerten járt. Megkezdődött a pihenés?

– Nekem ő a kedvenc előadóm, most Nottinghamben lépett fel. Tavaly járt a Szegedi Ifjúsági Napokon is, de akkor az edzések miatt nem tudtam ott lenni. A szezonnak valóban vége, de éppen most jövök a sportkórházból, ahol egy terheléses vizsgálatunk volt, ez az idény végén gy megszokott dolog. Egy hetet még edzettem, de a hétfői nappal vége a szezonnak. A tesztet persze komolyan kellett venni, de innentől ha edzek, akkor azt már csak magamnak teszem, elmegyek kocogni vagy kondizni, hiszen nem szabad teljesen leengedni, mert akkor nehezebb lesz felépíteni magam a következő szezonra.

– A világbajnokság előtt egy kézsérülésről olvashattunk, felgyógyult teljesen?

– Sajnos még nem múlt el teljesen, ebből a szempontból jól jön a leállás, hiszen tudom pihentetni a kezem. Egy konditermi edzésen történt a sérülés, de az edzésben és a versenyzésben nem hátráltatott.

– Olimpiai év után általában nehezebb felpörögni a következő szezonra, de sikerült az Eb-n sikerült egyéniben ezüstöt, a női váltóval pedig bronzérmet szerezni. Hogyan összegezné az évet?

– Valóban, egy olimpia után kicsit nehezebb rákanyarodni egy szezonra, ráadásul nekem a nyaram kicsit másképp nézett ki, hiszen részt vettem a pályakerékpár Európa-bajnokságon, emiatt nekem az egész nyár biciklizésből és a konditeremből állt. Jobban sikerült a szezon, mint ahogy vártam, abszolút elégedett vagyok az eredményekkel, ami éhessé is tett a következő szezonra. Még többet és még jobban akarok dolgozni, várom a nyári felkészülést is.

– Tavaly férjhez ment, adhatott ez is egyfajta pozitív löketet a mostani szezonra?

– Természetesen ha kiegyensúlyozott életem van a sport mellett, az mindenképpen segít, itt nem csak a magánéletre gondolok, ez mindenképpen fontos ahhoz, hogy a pályán is jól tudjak teljesíteni. Most egyébként szakdolgozat-írásban vagyok, április 20-a a leadási határidőm. Az írott és beszélt nyelv ötvözete a témám, a Whatsapp kommunikáció sajátosságait elemzem, például az emojik szerepét, ami egy nonverbális jel, és mivel germanisztika szakra járok, németül írom a szakdolgozatom. Az irodalomlistám, a bevezetésem és a tartalomjegyzékem megvan, úgy érzem, ez egy jó kiindulási pont, a héten pedig egyeztetek a konzulensemmel, hogy mit és mikorra kell majd leadnom.

– Mit hozhat a következő szezon, mennyi pihenője lesz?

– Lesz egy kis pihenés is, de a napjaim nagy része most a szakdolgozatommal telik. Eddig csak a világbajnokság helyszíne van meg, amit Rotterdamban rendeznek majd, a többi helyszínt később hirdetik ki. A felkészülést pedig májusban kezdjük.