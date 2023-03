– Minden álmom valóra vált – kezdte beszámolóját a versenyről Deli Tamás. – A derekamra került az Arnold Classic középsúlyú öve a bothúzóversenyen. Két győztes meccsel megnyertem a kategóriámat, majd a -80 kg-osok között ellenfélt nem találó kirgiz bajnokkal is leültem húzni. Tudtam, hogy tiszta játékkal nem képes legyőzni, mert erősebb és nehezebb vagyok nála. Sajnos így is lett! Hosszú kezdés után erővel és dinamikával vezettem ellene 1:0-ra, majd utána jött egy hirtelen mozdulat és elszakadt a bal bicepszem. Ezzel véget is ért a mérkőzésünk – folytatta.

A szegedi sportoló közösségi oldalán úgy fogalmazott, elégedett a teljesítményével, ahogy kiutazó másik két társával is. Bordás Dorina ezüstérmes lett súlycsoportja bothúzóversenyén, míg Juhász Péter az előkelő ötödik helyet szerezte meg a világ legerősebb tűzoltóinak megmérettetésén. Utóbbinak egy közös kép is összejött a verseny névadójával, Arnold Schawarzeneggerrel.

Deli Tamás bothúzás mellett felhúzásban is színpadra állt. A világ egyik legnagyobb szervezetének az XPC-nek a -90 kilogrammos kategóriájában új masters II.-es világrekordott ért el 282,5 kg-os teljesítményével.