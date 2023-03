Rosszul kezdte a Nyíregyháza elleni, kulcsfontosságú mérkőzést a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely már a második negyed elején több mint tízpontos hátrányba került. A vendégek légió­sát, Pipirast nem tudta megállítani a Szedeák, 15 ponttal, 33–18-ra vezettek a vendégek. Innen egy hét–nullás sorozattal ugyan zárkóztak a Tisza-partiak, de a védekezésben egyszerűen nem találták a ritmust, miközben több tiszta dobóhelyzet is kimaradt a túlsó palánknál. Faragta ugyan hátrányát a Naturtex, de Bognár Kristóf félidőt lezáró trojkája is arra volt elegendő, hogy a nagyszünetre ugyanúgy 15 pontos hátrányban volt a csapata.A szünet után 34–54-nél húsz pont is volt a különbség, rengeteg hibával játszott a Szedeák ebben a periódusban. Ezt követően sikerült ritmust váltani, a negyed felére 11 pontra faragták hátrányukat Balogh Szilárdék, Washington dudaszós triplájánál tízen belülre, 48–56-ra jött fel a Szedeák. Az utolsó negyedet viszont ismét két számjegyű hátrányból várhatta Nikola Lazics csapata, Perry dobott egy triplát, így 52–63-ról jöhetett a záró tíz perc.

Hat–nullával kezdett a Szedeák, 58–63 után időt kértek a vendégek. Washington triplája, majd Roberson kettese után már egyenlő volt (63–63), Washington kettő plusz egyes akciója után pedig már vezetett a Szedeák, 66–63, 14–0-s futással fordítottak a szegediek! Megjöttek a hárompontosok is, végre beestek azok a labdák, amik az első két ne­gyedben nem.

Az amerikai irányító újabb kettő távolija mellett Kassim Nicholson is beszórt egyet kintről, bő két perccel a vége előtt így már 79–70 volt az állás. Innen már nem engedte ki a kezéből a meccset a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely bár húszpontos hátrányban is volt, a negyedik negyedben mindent kijavított, és megnyerte a fontos meccset a Nyíregyháza ellenében.

Naturtex-SZTE-Szedeák–Nyíregyháza 85–74 (18–25, 16–24, 18–14, 33–11)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 21. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Papp, Farkas, Fodor.

Naturtex-SZTE-Szedeák: WASHINGTON 29/15, Polányi, Nicholson 17/3, Bognár 12/3, Roberson 14. Csere: Person 13, Kerpel-Fronius, Balogh. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Nyíregyháza: PERRY 22/3, Bazsó 5/3, Kiss B. 5/3, PIPIRAS 29/12 Copes 10. Csere: Kone 3, Dickerson, Fazekas. Vezetőedző: Darko Radulovics.

Nikola Lazics: – Nagyon érdekes meccs volt. A mai mérkőzés megmutatta az egész szezonunkat. Gratulálok a fiúknak, mert a második félidőben főleg védekezésben nagy energiával játszottunk. Az első félidei teljesítményt nagyon nehéz megmagyarázni. Ha így tudunk játszani a továbbiakban is, mint a második félidőben nem lesz gond. Az első félidőben mintha pályán sem lettünk volna, a szünet után azonban több lepattanót szedtünk, jobban dobtunk, és végül fontos győzelmet szereztünk. Két nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, de a legfontosabb, hogy próbáljunk úgy játszani, ahogy a második félidőben tettük.

Desmond Washington: – Az első félidőben energia nélkül játszottunk, pedig ugyanazokat a dolgokat igyekeztünk végrehajtani, amiket edzéseken is. A szünetben muszáj voltunk változtatni, nagyobb energiával kellett játszanunk, főleg védekezésben, nem engedhettünk annyi könnyű kosarat ellenfelünknek, onnantól kezdve pedig minden egyserűbbé vált. Egész szezonban megmutattuk, hogy bárkivel képesek vagyunk felvenni a versenyt, minden meccsen ugyanazzal a hozzáállással játszottunk. Bárkit képesek vagyunk legyőzni, és ma is megmutattuk, húszpontos hátrányból is képesek vagyunk fordítani.