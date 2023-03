Az első fordulóban szabadnapos volt a magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnoki selejtező G csoportjában, a második körben így Bulgária ellen kezdte meg a szereplését.

Hamar magához ragadta a kezdeményezést Marco Rossi csapata, és hat perc elteltével meg is szerezte a vezetést: egy kavarodást követően Vécsei közelről passzolta az üresen maradt kapuba a labdát. Maradt támadásban a magyar csapat, amely abszolút irányította a meccset. A félidő felénél jó húsz méterről végezhettünk el szabadrúgást, a labda mögé Szoboszlai állt, a magyar csapatkapitány pedig óriási gólt ragasztott Naumov kapujába, 2-0.

A félidő előtt még sikerült növelni az előnyt: egy gyors támadást követően az egyik menteni igyekvő bolgár védő becsúszását követően Szoboszlai és Ádám Martin elé került a labda, előbbi okosan elengedte azt, így az Ulszan Hyundai légiósa pedig belsővel szépen kilőtte a jobb alsót. A forráskúti támadó ezzel megszerezte második gólját a magyar válogatottban, 3-0. Ádám Martin gólját IDE KATTINTVA tudja megnézni.

Ádámot az 59. percben cserélte le Marco Rossi, akit az NB I. góllövőlistájának vezetője, Varga Barnabás váltott. Helyzetekig eljutott ugyan a magyar a csapat a folytatásban, de gólt már nem lőtt – Dibusz is bemutatott egy-két védést, de a magyar csapat győzelme egy pillanatig nem forgott veszélyben.

A mieink tehát győzelemmel kezdtek, júniusban pedig Montenegró vendégeként folytatja a G csoportban.

– Mi is erre készültünk, az ellenfél térfelén való letámadásokra, és abból helyzeteket kidolgozni. Ennél jobban azt hiszem, nem is lehet kezdeni. Élesek voltunk, mindenki csinálta a dolgát, abszolút megérdemeltük ezt a sikert! Most éreztem magam a legjobb erőben is, mióta a válogatottban vagyok, komfortosan éreztem magam ma este. Megható volt hallgatni a Himnuszt, de sok meló van ebben, hogy 29 évesen ezt átélhetem! – nyilatkozta az M4 Sport kamerái előtt a lefújást követően Ádám Martin.

Magyarország–Bulgária 3–0 (3-0)

Labdarúgó Európa-bajnoki selejtező, G csoport, 2. forduló. Budapest, Puskás Aréna, 60 ezer néző. Vezette: Meler (török).

Magyarország: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai A. – Bolla (Nego, 86.), Nagy Á. (Kleinheisler, 73.), Vécsei (Kalmár, 87.), Kerkez – Sallai (Csoboth, 73.), Ádám M. (Varga B., 59.), Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Bulgária: Naumov – Sztojanov, Antov, Galabov – Markov ( H. Petrov, a szünetben), Karabeljov (Krasztev, a szünetben), Gruev (Shopov, 85.), N. Iliev, Petkov – Deszpodov, Delev (Ruszev, a szünetben). Szövetségi kapitány: Mladen Krsztajics.

Gólszerzők: Vécsei (7.), Szoboszlai (26.), Ádám M. (40.)