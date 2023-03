– Váratlan döntést hozott.

– Ez csak azoknak volt váratlan, akik nem tudják, mennyit szenvedtem tavaly október óta a sérülésem miatt. Évek óta rendszeresen elromlik valami rajtam, az utolsó sérülés pedig már lassan hat hónapja gyötör. Így is játszottam, és próbáltam segíteni a csapatnak, de kínlódtam is. Az orvos azt mondta, a lovaglóizom-sérülés nagyon lassan gyógyul, és hiába próbáltunk meg mindent, nem javult a helyzet. Hat hónapos gyógyulást ígértek, de én játszottam vele négy hónapon keresztül, így csak rosszabb lett. Mivel legutóbb már azt mondta az orvos, ez így egy éves kihagyás lehet, és eszembe sem jusson tekézni ezen idő alatt, ezért döntöttem úgy, hogy befejezem. A szombati meccsek után vasárnap őrületes fájdalmaim voltak. A munkában is nagyon zavart: targoncán ülök, és gyakran úgy szállok le róla, hogy körülbelül fél-egy percig tart, mire kiegyenesedem.

– Sokat gondolkodott a megoldáson, a végső döntésen?

– Igen, rengeteg álmatlan éjszakám volt, amikor hajnalban felkeltem és reggelig azon járt az eszem, mit is tehetnék. A családdal otthon is sokat beszélgettünk – ez lett a vége.

– Fáj a szív?

– Nagyon. Életem nagy részét tette ki a sportág, éppen ezért hoztam meg rendkívül nehezen a végső döntést.

– Nincs visszaút?

– Nemrég írta egy kazincbarcikai sporttárs, Orosz István, hogy ha meggyógyulok, térjek vissza, mert a teke az életünk és a halálunk is egyben. Bő egy év múlva visszatérni? Nem hiszem.

– Ha a kisfia, Szabolcs tekézni szeretne, mit mond neki?

– Ő már a teke szerelmese. A lakásban folyamatosan játszik, és alig várja, hogy induljunk az újszegedi pályára. Mostantól talán kevesebbet megyünk oda, ezt megpróbáltam neki elmondani, de azt válaszolta, nem baj, ha nem játszok, ő akkor is szeretne menni.

– Hogyan összegezné a karrierjét?

– Nincs hiányérzetem, amit lehetett, mind a nemzetközi, mind a klubszinten megnyertem. Világbajnok voltam a szerb válogatottal, a szegedi klubban eltöltött 13 szezon alatt pedig Bajnokok Ligáját, Európa-kupát, csapatbajnoki aranyérmeket gyűjthettem. Boldog vagyok, hogy ennyi mindent elértem a tekében.

– Mit szóltak a klubtársak?

– Nyilván visszavárnak és sajnálják, hogy így lett vége, de megértik, hiszen látták ők is, hogy igazából számomra ez kínlódás volt. El vagyok keseredve, mert ez az érzés rossz.

– Így azért több lesz a szabadideje.

– Valóban. Ezt az időt most már a családomnak, a két gyermekemnek, Szabinak és Vivinek, valamint a páromnak szentelhetem. Persze, nem szakadok el teljesen a sportágtól és a csapattól, és kijárok majd a meccsekre.