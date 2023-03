Fontos meccs várt a szegedi női vízilabda-csapatra az OB I.-ben, hiszen a közvetlenül mögötte álló, sereghajtó Tatabányát fogadták Varga Tamás tanítványai.

Hullámzó meccs volt, a Tisza-partiak ugyan rendre vezetni tudtak az első két negyed során, mi több, emberhátrányos védekezésük is rendben volt, hiszen két fórt is kivédekeztek. Tátrai Szonja második találatával ugyan harmadjára is vezetést szereztek, de erre is volt egy vendég válasz, így a nagyszünetben döntetlenre álltak a felek.

A szünet után viszont fordultak a szerepek, mert a Tatabánya jutott rendre vezetéshez. Kétszer ugyan sikerült egalizálnia a szegedieknek, de az utolsó nyolc perc előtt mégis a vendégek álltak jobban. Ráski harmadik góljával megvolt a gyors egyenlítés, de Zink kissé szerencsés góljával újra a Tatabánya vezetett 6–7-nél. A fordulatok folytatódtak, Lendvai svédcsavarjával már a Szeged vezetett, de az utolsó percre 8–8-cal vághattak neki a csapatok. A vendégek utolsó támadását kivédekezte a Szeged, az időkérést követően viszont nem jutottak lövésig, így nagy csatában, döntetlennel ért véget a meccs.

Varga Tamás: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk, gratulálok a Tatabányának! Nehezen tudtunk közelebb menni a kapuhoz, jól védekezett ellenfelünk, de a mi védekezésünk is rendben volt. Mindkét csapatnak volt esélye nyerni, de azt gondolom, igazságos döntetlen született.

Szeged–Tatabánya 8–8 (1–1, 2–2, 2–3, 3–2)

Női vízilabda OB I., 16. forduló. Szeged, Tiszavirág sportuszoda, vezette: Várkonyi, Ercse.

Szeged: Gyöngyösi – Lendvai 2, Tátrai 2, Ráski 3, Szabó J., Bocskay, Pádár 1. Csere: Szabó K., Pap M., Kenéz, Botka. Vezetőedző: Varga Tamás.

Tatabánya: Kovács D. – Zanleitner H., Zink 2, Felkai 2, Rajna 1, Sóti 1. Csere: Zanleitner N. 1, Becsey, Kovács J., Orbán 1. Vezetőedző: Zanleitner Krisztina.