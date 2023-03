Az előző két fordulóban két tartalékcsapattól szenvedett vereséget a Hódmezővásárhelyi FC, amelynek így át kellett adnia az első helyet a tabellán az Iváncsa együttesének. Az MTK II. 2–0-ra, a Ferencváros II. 3–0-ra verte a HFC-t.

– Győzelemre fel! Nincs más alternatíva. Nem foglalkoztunk azzal, hogy a Dunaújváros hogyan áll mind anyagilag, mind játékosállományban, Sokkal inkább magunkat kell legyőzni, és önbizalmat szerezni, hogy a játékunk minősége is pozitív irányba változzon. A csapat jó közösséget alkot, most igazán fontos, hogy ez továbbra is működjön. A héten inkább a fejeket próbáltuk meg tisztán tartani, és azt sulykoltuk, hogy mindenki a saját játékával foglalkozzon, forduljon egy kicsit befelé, és gondolja át, miként tehet hozzá a csapat futballjához – nyilatkozta Antal Krisztián vezetőedző.

Az eredmény mellett az egyik legfontosabb kérdés, ki szerez végre gólt a csapatban, hiszen az elmúlt két mérkőzésen ez nem sikerült. Nincs könnyű helyzetben viszont a stáb, mivel a két klasszikus center, Vladul Stefan és Irmes Dávid sem igazán bevethető, bár előbbi edzésben van, utóbbi sérülése pedig nem annyira komoly, mint amilyennek elsőre látszott. A jó hír ennek ellenére az, hogy a csapat eljut a helyzetekig, csak azok az előző két meccsen rendre kimaradtak.

– A befejezéseket gyakoroltuk a héten, azt éreztük, ez most az alap, amellyel leginkább foglalkozni kellett. A Dunaújváros fiatal csapat, nagy valószínűséggel visszaáll, azaz kézzel-lábbal védekezik, nekünk pedig azzal kell foglalkozni, hogyan törjük fel a védelmüket – mondta a szakember.

A Hódmezővásárhelyi FC-re egy hét alatt három mérkőzés vár: vasárnap 16 órától érkezik a Dunaújváros, szerdán a Honvéd II. együtteséhez utazik a csapat (itt 13 órakor kezdődik a meccs), majd jövő vasárnap 16 órától ismét hazai mérkőzés következik a Majos ellen.

– Valóban nehéz lesz ez a sorozat, de most a Dunaújvárost győzzük le, és akkor majd ráérünk foglalkozni a hétközi és a következő hétvégi találkozóval. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a lelkes és kitartó közönségünknek végre megint örömet szerezzünk, amely leginkább győzelemben mérhető – jegyezte meg zárásként Antal Krisztián.