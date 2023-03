Győzelemmel zárta a középszakasz küzdelmeit a Vidux-Szegedi RSE, miután egy ötszettes csatában le tudta győzni a MEAFC-Miskolcot. Mindez azt jelentette, hogy ez a két csapat zárta az első két helyen a középszakaszt, így egyből elődöntőbe jutott. Ami a további lebonyolítást illeti, a Dág és a Szolnok, illetve a Dunaújváros és a TFSE két nyert meccsig tartó csatájának győztesei játszanak majd elődöntőt a MEAFC-Miskolc és a Vidux-Szegedi RSE ellen. A negyeddöntős párharcok március végéig tartanak, így a Tisza-partiak április elejéig készülhetnek a rájátszásra.

– Ha nem is a legjobb játékunkat nyújtottuk, de nagy küzdelemben, egy jó formában lévő Miskolcot tudtunk legyőzni. Szép labdameneteink voltak, és egy közönségszórakoztató, izgalmas mérkőzésen szereztünk értékes győzelmet. Azt gondolom, ránk is fér egy kis pihenő, hiszen az elmúlt időszakban több sérülés és betegség is hátráltatta a közös munkát. Természetesen nem telik eseménytelenül az előttünk álló időszak, szeretnénk edzőmeccseket is játszani a szünet alatt – mondta lapunknak Fésüs Erzsébet, a Vidux-Szegedi RSE edzője.

Az SZRSE magabiztosan nyerte meg az alapszakaszt, majd a bajnokság következő időszakában már több nehézséggel küzdött, a hat középszakaszbeli meccsből kettőt tudott megnyerni, míg négy találkozót elveszítettek. Az elődöntőben viszont bárki is érkezik majd ellenfélként, komoly csatára van kilátás, hiszen a párharc három nyert mérkőzésig tart majd, azaz adott esetben ötször is találkozhat ellenfelével a szegedi együttes. Nem csak az erőre, de bizonyára a taktikára is szükség lesz ahhoz, hogy sikerrel vegye ezt az akadályt az SZRSE.

– Mindenképpen változtatnunk kell. Az látszott az elmúlt mérkőzéseken is, hogy kiismerték a játékunkat, ezért is volt, hogy nem úgy szerepeltünk néhány meccsen, mert az ellenfelek már olvasták a játékunkat. Persze, nem teljesen új elemekről van szó, de néhány dologban változtatnunk kell, talán nagyobb hangsúly lesz másol ebben a három hétben, ami előttünk áll – zárta Fésüs Erzsébet.