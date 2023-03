Nem volt arról, hogy a Zengő Alföld Szegedi TE legyőzi a székesfehérvári Köfém SC együttesét. A kérdés előzetesen csak annyi volt: milyen különbséggel történik meg mindez?

Mivel az első párban már szereztek egy csapatpontot a Fejér vármegyeiek – Tóbiás János mindössze három fával, de szettekben 3:1-re legyőzte ellenfelét, Sárosi Krisztiánt –, így az már ekkor biztossá vált, 7:1 még lehet a végeredmény.

És annyi is lett. Igaz, ehhez nem nyújtottak a korábbi hetekben látott extra teljesítményt a szegediek, de most ez is elég volt a magabiztos sikerhez. A Zengő Alföld együtteséből Milan Jovetics volt a legeredményesebb 637 fával, őt követte Zapletán Zsombor 627 fával. Kozma Károly és Karsai László szinte egyformán zárt (617 és 619 fa), míg Karsai Dániel ezúttal csak arra figyelt, hogy megszerezze a csapatpontot, miközben volt egy 175 fás szettje is.

A szegediek 7:1-es sikerrel zárták a mérkőzést, és így utazhatnak majd szombaton Zalaegerszegre, a bajnokság rangadójára, amelyet egyelőre százszázalékos bajnoki mérleggel várhatnak.

Végeredmény

Férfi tekecsapat szuperliga, 13. forduló:

Zengő Alföld Szegedi TE–Köfém SC 7:1 (3646:3415)

A párok: Sárosi K.–Tóbiás 0:1 (1:3, 559:562), Zapletán Zs.–Sziklási T. 1:0 (3:1, 627:578), M. Jovetics–Poroszlai G. 1:0 (4:0, 637:523), Karsai L.–Botka D. 1:0 (3:1, 619:615), Kozma K.–Czeilinger G. 1:0 (2:2, 617:570), Karsai D.–Németh I. 1:0 (2:2, 587:567).