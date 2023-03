Tavaly januárban megszenvedett a Szentes Győrben, mindössze 11–10-re győzött. Most nem bízták a véletlenre a három pont sorsát Matajsz Márk tanítványai, még három perc sem telt és már 3–0-ra vezettek a Kurca-partiak.

Jól vízilabdáztak a szentesiek, a második negyed közepén már 2–8 állt az eredményjelzőn. A harmadik negyed négyperces gólcsendet hozott, de ezt is a vendégek törték meg, így nem csökkent a különbség a két csapat között. A záró nyolc perc már igazi szentesi örömjátékot hozott, hatszor is betaláltak, míg a védelem tökéletesen zárt.

A vége 17–6, folytatás szombaton 18 órától hazai környezetben a III. kerületi TVE ellen.

Matajsz Márk: – Tavaly egy nagyon kiélezett mérkőzésen nyertünk Győrben, így most azt kértem a lányoktól, hogy az első perctől próbáljunk meg dominálni. Koncentrált, határozott kezdésre hívtam fel a figyelmüket, ezt maximálisan betartották. Az elején felépített előny megnyugtatott bennünket, de ettől még egy nehéz meccset játszottunk hosszú utazást követően. Volt egy olyan periódusa a találkozónak, amikor nem lőttünk gólt, eladtunk labdákat, ez annak volt köszönhető, hogy védekezést váltott a Győr. Ettől picit megszeppentünk, gondolkodtam is az időkérésen, de sikerült gólt szereznünk. Fontos három pontot szereztünk meg, így felértékelődik a BVSC és a Dunaújváros elleni sikerünk. Boldog vagyok, hogy jól, gyorsan és sikeresen játszottuk meg az emberelőnyeinket, remélem, hogy megtartjuk a jó formánkat a következő mérkőzésekre is.

Győr–Valdor Szentes 6–17 (1–4, 3–5, 2–2, 0–6)

Női vízilabda OB I., 15. forduló. Győr, Aqua Sportközpont. Vezette: Várkonyi, Csizmadia.

Győr: Torma L. – Rádli, Vaszari 1, Török, Huszti V., Huszti D., Szedlák 3. Csere: Horváth A. (kapus), Finta, Gálicz, Németh V. 1, Kiss A., Dróth, Kurucz 1. Vezetőedző: Vogel Zsolt.

Valdor Szentes: Füsti Molnár – Varga V. 1, Hevesi 5, Dankina 3, Dobos 1, Bonca 2, Tóth F. 1. Csere: Varga N. (kapus), Mácsai K., Bicskei 1, Samsonova, Korom, Kövér-Kis 2, Horváth L. 1. Vezetőedző: Matajsz Márk.

Gól – emberelőnyből: 11/3, ill. 6/6.

Ötméteresből: 2/2, ill. 2/2.

Kipontozódott: Korom.