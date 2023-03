Kiélezett első negyedet hozott a rangadó, amelynek az első két találatát a szentesiek jegyezték, akik emberhátrányban is jól védekeztek.

Gólesőt hozott a második negyed, ötször is sikerült betalálnui a Szentesnek. Remekül szállt vízbe Varga Viktória, aki előbb akcióból, majd emberelőnyből volt eredményes.

Vendéggóllal indult a harmadik negyed, de nem estek kétségbe a szentesi lányok: előbb egy emberelőnyös találattal, majd egy megúszásgóllal válaszoltak.

A negyedik negyedre a legfontosabb kérdésre már megkaptuk a választ, a különbség azonban még nem dőlt el. Végül hat góllal győzött a Valdo Szentes.

Matajsz Márk: – Hazai pályán fontos mérkőzést játszottunk, amelyen egyértelműen a győzelem volt a cél. Rangadóra készültünk előzetesen, és nyilván azt nem tudtuk, hogy az ellenfélnél lesznek hiányzók. A siker lényeges volt, a játék többé-kevésbé jól működött, de azért akadtak hibák is, és volt néha szerencsénk is, amikor a III. Kerület helyzeteket hagyott ki. Ha ezeket belövik, lehetett volna szorosabb is a végeredmény, de összességében a csapat maximálisan betartotta, amiket megbeszéltünk, amiket gyakoroltunk. Nagy menetelésben vagyunk, látom az együttesemen, hogy egy picit fáradt, de jó a forma, és egymás után hozzuk a mérkőzéseket idegenben és itthon is.

Valdor Szentes–III. kerületi TVE 13–7 (2–1, 5–2, 4–2, 2–2)

Női vízilabda OB I., 16. forduló. Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Vezette: Csanádi, Kovács S.

Valdor Szentes: Füsti Molnár – Hevesi, Dankina 2, Bicskei 2, Bonca 2, Kövér-Kis 1, Tóth F. Csere: Héri N. (kapus), Varga V. 3, Horváth L., Dobos, Samsonova 2, Korom 1, Horváth Zs. Vezetőedző: Matajsz Márk.

III. kerületi TVE: Torkos – Keresztes, Kudella 3, Koltay, Hajdú, Gasparics, Gyöngyössy 2. Csere: Fodor 1, Kiss V., Kiss P. 1, Zöld, Hnatyszyn. Vezetőedző: Lukács Dénes.

Gól – emberelőnyből: 11/4, ill. 8/1.

Ötméteresből: 1/1, ill. 3/2.

Kipontozódott: Bicskei.