Nagy dobás – nyugodtan nevezhetjük így a Szeged-Csanád GA egyszeres válogatott játékosa, Géresi Krisztián leigazolását. A 28 éves támadó 2021 márciusában meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól a lengyel, San Marinó-i és az andorrai válogatottak elleni válogatott mérkőzésekre készülő magyar válogatott 26 fős keretébe, és San Marinó ellen debütált, a csapatkapitány Szalai Ádámot váltotta a 85. percben.

A Szeged-Csanád GA-ban Dorogon mutatkozott be egy szűk félóra erejéig, majd a Siófok ellen már végig a pályán volt.

– Nagyon örültem, hogy hosszú idő után újra egy teljes meccset tudtam játszani, azt viszont rettenetesen sajnálom, hogy nem tudtuk megnyerni a Siófokkal szembeni mérkőzést. A csapat játékával még elégedett is lehetnék félig-meddig, hiszen helyzeteket dolgoztunk ki, viszont a védekezésünk nem volt az igazi, mert az ellenfél nagyon veszélyes akcióikat, kontrákat vezetett. Ebben kell legfőképpen javulnunk: értékesíteni kell a helyzeteket, hátul pedig sokkal agresszívebben kell játszani. Vendégként már játszottam a Szent Gellért Fórumban, nagyon jó minőségű a pálya, és nagyon jó hangulatú a stadion is. Ami pedig a Békéscsaba elleni derbit illeti, az ilyen meccsek miatt érdemes futballozni. Nyerni szeretnénk, de nem vagyunk most könnyű helyzetben, mert az elmúlt két meccs eredménye nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Ám attól szép játék a futball, hogy minden héten lehet javítani – nyilatkozta Géresi a klub hivatalos médiafelületén.