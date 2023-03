A Major Veronika, Jákó Miriam, Csonka Zsófia összeállítású magyar női pisztolyos csapat bronzérmet nyert a Tallinnban zajló légfegyveres Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján – adta hírül az MTI.

Az olimpiai programban nem szereplő szám alapversenyének első részében a magyar trió 857 kört lőtt, és ezzel második helyen jutott tovább a következő szakaszba. A folytatásban az első négyben kellett zárni ahhoz, hogy végül éremért léphessenek lőállásba Majorék. A 20 lövéses második részben 568 körrel negyedikként végzett a magyar egység, így a Doreen Vennekamp, Sandra Reitz, Carina Wimmer alkotta németekkel küzdhetett meg a bronzéremért.

Az éremcsatában remekül kezdtek Majorék, 8:0-ra elhúztak, majd amikor a rivális 8:6-ra szépített, ekkor a magyar szakmai stáb időt kért. Ezt követően ismét sokkal pontosabban céloztak ellenfelüknél a magyarok, akik így 16:6-ra diadalmaskodtak, és megnyerték a bronzérmet. A nők 10 méter légpisztoly csapat versenyszámában az aranyérmet a lengyelek nyerték meg. Jákó a 10 méteres légpisztoly egyéni számában a 22. helyen végzett.

– Nekem ez volt a második lehetőségem a felnőttek között az Európa-bajnoki részvételre: először két éve a horvátországi Eszéken léphettem lőállásba, akkor az olimpiai kvalifikációért a tokiói ötkarikás játékok előtt, majd most következett a második esély. Hasonló elvárásokkal indultam neki ennek a versenynek, mint korábbinak, bár azért akkor még fiatalabb voltam, és nem is számítottam kvótaesélyesnek. Most viszont nagyobb is volt rajtam nyomás, és sajnos egy kicsit elment a fókuszom ebbe az irányba, így nem is a lövésre koncentráltam. Ebből a szempontból nagyon tanulságos volt az egyéni verseny, és örülök, hogy abból fel tudtam épülni a csapatcsatákra. Mélyen voltam lelkileg, de a többiek, így például a saját társaim, az edzőm, a szüleim és még a szerbek részéről érkező segítséggel felálltam, és hallgattam rájuk: azt mondták, élvezzem, amit csinálok. Az alapversenyben szerettem volna többet hozzátenni a csapat teljesítményéhez, de nagyon örülök, hogy a bronzmérkőzésen már tudtam segíteni, és mosolyogva mehetünk haza – nyilatkozta Jákó Miriam.

A magyarok a felnőttek között ezt az egy bronzérmet szerezték az Európa-bajnokságon, míg a juniorok között további egy-egy arany- és ezüstérem mellett két bronz a termés.