Óriási az érdeklődés. Már a meccsnapot megelőző héten elkelt az összes jegy. A szerdán 18.45-kor kezdődő találkozóra csordultig megtelik a Pick Aréna. Izzanak a közösségi média erre létrehozott csoportjai, rengetegen ott szeretnének lenni a rangadón. Ez lesz a száznyolcvanötödik alkalom, hogy az OTP Bank-Pick Szeged és a Telekom Veszprém egymással találkozik, de először teszik ezt meg a nemzetközi porondon.

A 2019–2020-as szezonban már óriási esély kínálkozott erre, de a koronavírus-járvány végül megakadályozta a magyar derbit. Az talán még a mostaninál is pikánsabb lehetett volna, ugyanis a negyeddöntőben keresztezték egymás útját az ágrajzon.

A Bajnokok Ligája-csoportkör során azonos nemzetből származó csapatok nem kerülhetnek össze. Az egyenes kieséses szakaszban viszont már nincs védelem, a helyezések által megrajzolt rájátszás tábláján már hazai riválisok is szembe kerülhetnek egymással. Az egyik ilyen legpikánsabb mérkőzést a 2017–2018-as idény döntőjében rendezték a francia Montpellier és a Nantes között, a győzelmet jelképező robotkart pedig 32–26-os sikerével a Montpellier vihette haza, történelme során másodszor.

Ennek a lebonyolításnak az egyik legizgalmasabb ilyen párharcát a 2016–2017-es szezonban két német sztárcsapat, a THW Kiel és a Rhein-Neckar Löwen játszotta. Nikolaj Jacobsennel 2016-ban és 2017-ben is német bajnok lett a Löwen – amelyet rendre megtréfált Juan Carlos Pastor és a Szeged a BL-ben. A kiélezett rangadók kifejezés nem írja le eléggé azt a nyolcaddöntős párharcot. 25–24-re nyert Kielben a Löwen, majd Mannheimben egy 26–24-es sikerrel jutott tovább a THW. Már ez a forgatókönyv is előrevetíti, mire számíthatunk a Szeged–Veszprémen, ha pedig visszaemlékezünk a legutóbbi bajnoki döntőre – ahol szegedi egygólos Veszprém-győzelem után Rosta két másodperccel a döntő vége előtt lőtte be az aranyérmet jelentő gólt –, akkor egyből izgatottá válunk és megértjük, miért akarja mindenki személyesen átélni a történelmi szerdai összecsapást.